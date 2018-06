Fallout 76 non è il gioco che molti credono sia | le parole di Bethesda

Bethesda : Fallout 4 VR potrebbe non giungere mai per PSVR : Fallout 4 VR è certamente un titolo molto atteso dal pubblico e altrettanto abizioso in quanto a mecaniche ed esperienza di gioco, riporta UploadVR.Stiamo infatti parlando di un enorme mondo aperto e liberamente esplorabile con centinaia di personaggi con cui parlare e lande su lande da esplorare, il tutto con l'immersione che solo al realtà virtuale può permettere.Ebbene, purtroppo, sembra proprio che Fallout non potrà giungere su PlayStation ...