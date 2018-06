Europei | podio Errigo e Volpi

Europei Scherma Novi Sad - due italiane sul podio : Errigo d'argento - bronzo a Volpi : Arianna Errigo conquista la medaglia d'argento al termine della finale contro l'olimpionica di Rio2016 e campionessa del Mondo in carica, la russa Inna Deriglazova, che sale sulla vetta del podio ...

Pentathlon - Europei Youth B Drzonkow 2018 : giù dal podio le staffette - chiusura senza medaglie : Cala il sipario anche sugli Europei Youth B di Pentathlon moderno, disputati a Drzonkow, in Polonia: oggi è stata la giornata delle staffette, e purtroppo gli azzurrini sono rimasti giù dal podio, chiudendo la rassegna senza neppure una medaglia all’attivo, ottenendo soltanto qualche buon piazzamento. Nella staffetta maschile oro alla Francia (Rossat-Perrier) con 1454 punti, davanti alla Repubblica Ceca (Pajtl-Lukes), seconda con 1452, ed ...

Scherma - Europei 2018 : Yannick Borel cala il tris. Gabriele Cimini sfiora il podio : Il francese Yannick Borel si conferma campione d’Europa per il terzo anno consecutivo. Incredibile tris per il transalpino, che sale sul gradino più alto nella prova di spada maschile agli Europei di Novi Sad dopo aver sconfitto in finale l’estone Nikolai Novosjolov all’ultima stoccata per 15-14 dopo aver rimontato da 14-12. Sul podio ci salgono anche il tedesco Richard Schmidt, sconfitto in semifinale da Borel per 15-10, e ...

Scherma - Europei 2018 : Gabriele Cimini si ferma ai piedi del podio nella spada. Marco Fichera e Andrea Santarelli eliminati agli ottavi : Non arrivano medaglie per l’Italia nella spada maschile individuale agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il migliore azzurro è stato Gabriele Cimini che si è fermato ai quarti di finale. Le speranze italiane in questa seconda giornata saranno quindi tutte riposte sul fioretto femminile. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino di tutti gli italiani in pedana. Partiamo proprio da Cimini, che è stato autore ...

Scherma - Europei 2018 : sciabolatrici lontane dal podio. Vecchi e Criscio si fermano agli ottavi : Una prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Novi Sad. Se da una parte nel fioretto maschile Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno già la certezza di mettersi al collo una medaglia, dall’altra nella sciabola femminile nessuna azzurra è riuscita a superare gli ottavi di finale. Le migliori sono state Irene Vecchi e Martina Criscio, che si erano presentate al terzo assalto di giornata dopo due bellissime vittorie ...

Scherma - Europei 2018 : Daniele Garozzo e Giorgio Avola sono sul podio - out ai quarti Andrea Cassarà : Arrivano le prime medaglie per l’Italia agli Europei di Novi Sad. Nella prima giornata della manifestazione continentale Daniele Garozzo e Giorgio Avola si sono qualificati per la semifinale nella prova del fioretto maschile e sicuramente saliranno sul podio, come i due azzurri (Garozzo è campione in carica) avevano già fatto lo scorso anno. Ottima impressione quella lasciata da Garozzo, che ha sconfitto nei quarti di finale il ...

BRONZO TACCHINI! Secondo podio per l'azzurro nel C1 5000

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno. BRONZO TACCHINI! Secondo podio per l’azzurro nel C1 5000 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le finali della paraCanoa e sulle distanze dei 500 e dei 200 metri nella sessione mattutina e sui 5000 metri nella sessione pomeridiana. Una giornata che sarà ricchissima di emozioni, tutte da vivere con noi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 9 giugno. BRONZO ITALIA! Carlo Tacchini : rimonta da podio! Rizza - Santini e Genzo fuori in semifinale nei 200 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le Finali A e B delle gare su 500 e 1000 metri al mattino, e lequalifiche e le semifinali dei 200 metri al pomeriggio. Farà il suo esordio anche la paraCanoa. L’Italia proverà ad essere grande protagonista in questa rassegna continentale con gli azzurri che oggi andranno a caccia delle medaglie. ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini - rimonta di bronzo! Che podio nel C1 1000 metri : Carlo Tacchini si regala la prima medaglia in carriera agli Europei di Canoa velocità. A Belgrado il 23enne piemontese ha conquistato un meraviglioso bronzo nel C1 1000 metri (specialità olimpica) alle spalle del ceco Martin Fuksa e del tedesco Sebastian Brendel, i due mostri sacri della disciplina. L’azzurro ha attuato una tattica di gara molto accorta, badando a conservare energie per il finale. Ai 250 metri il canoista italiano si ...

Lotta - Europei Under23 2018 : splendida Enrica Rinaldi - è bronzo nei -72 kg! Sfuma il podio per Aurora Campagna : Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei Under23 di Lotta, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). A conquistarla è stata Enrica Rinaldi, che ha portato a casa il bronzo nella categoria -72 kg, grazie al netto successo nella finale per il terzo posto contro la russa Zakharchenko, sconfitta 5-0 con due proiezioni da sballo, l’ultima delle quali ha scatenato il boato della platea azzurra, pronta ad acclamare la propria ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Farfalle - fateci volare. L’Italia vuole il podio - che sfida a Russia e Bulgaria : L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che andranno in scena a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le Farfalle saliranno in pedana con il serio obiettivo di fare saltare il banco e di provare a vincere la medaglia d’oro nel concorso generale, impresa che davvero riscriverebbe la storia visto che da quando si è sciolta l’URSS ha sempre vinto la Russia salvo un incidente di ...

Vela - Europei 470 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso restano in corsa per il podio dopo nove prove : Terza giornata di gare a Bourgas (Bulgaria) per gli Europei di Vela 470. Oggi con il vento sui 12-14 nodi si sono svolte altre tre prove che portano così a nove quelle disputate. Domani si svolgeranno le ultime gare di qualificazione, al termine delle quali le prime dieci flotte accederanno alla Medal Race di giovedì 24. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal femminile dove Elena Berta e Bianca Caruso restano in corsa ...