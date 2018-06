“Estate al Polo” | serate raffinate tra musica e buon cibo nell’Estate Romana

laragnatelanews

(Di domenica 17 giugno 2018) L’Estatecolorata e chiassosa, generosa di Eventi culturali, artistici, cinematografici quest’anno si arricchisce di un ulteriore luogo di ritrovo, doveconvivono in una veste differente. L’aria stessa coinvolge in uno spessore che forse altrove si è perso. C’è voglia di riscoprire e trovare un’emozione fatta di cibi cucinati al momento, espressione di un sapore riscoperto. Ci sono note che si inseguono, figlie delle interpretazioni dellalità vissuta in inverno al Ballad Cafè. Questo posto si chiama “Estate al Polo“, dove la freschezza è data dall’insieme delle novità e dalla Location. Si trova presso il Polo Museale dell’Atac a ridosso della Piramide Cestia, tra un locomotore e tram d’epoca. E’ partita il 15 giugno e potremo andarci fino al 20 luglio. Là, finalmente, alla sera, potremo ...