Esperienza europea e genio balcanico | la Serbia abbatte il muro della Costa Rica | il

(Di domenica 17 giugno 2018) Laesordisce ai Mondiali di Russia 2018 con una vittoria: Milinkovic-Savic e compagni battono laper 1-0, esprimendo un mix di tecnica e fisicità davvero invidiabili In attesa di vedere il Brasile, vera attrazione del gruppo E, impegnato questa sera contro la Svizzera, la sfida inaugurale del girone mostra unadavvero interessante. La formazione balcanica, ha superato laper 1-0, portando a casa 3 punti importantissimi per il prosieguo del girone, grazie alla splendida punizione di Alexander Kolarov. Oltre al terzinoRoma, la formazione di Krstajic può avvalersi di diversi giocatori formati a livello tattico nei top club d’Europa, del calibro di Ivanovic (ex Chelsea), Matic (Manchester United), Tadic (Southampton), Ljaijc (Torino), giocatori di pura classe, in grado di unire ad un fisico non indifferente il, ...