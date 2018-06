Esame di Stato | quanto costa arrivare preparati? Dai 15 euro per un' ora di inglese ai 25

Maturità 2018 - sei modi per copiare alle prove scritte dell’Esame di Stato : Come copiare all'esame di Stato? Di trucchi e strumenti ne esistono tanti: eccone almeno sei che permetteranno a tutti gli studenti di copiare all'occorrenza durante la prima, la seconda e la terza prova scritta della Maturità, anche se non si dovrebbe: è sempre meglio studiare e farsi trovare preparati.Continua a leggere

Toto-tema Maturità 2018 : Aldo Moro e Pirandello?/ Esame di Stato - consigli prof Miur : “occhio alla scaletta” : Maturità 2018, Toto-tema da Aldo Moro a Pirandello passando per Dante Alighieri. Esame di Stato, i consigli del professore chiamato dal Miur: "scrivete poco e fate la scaletta"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Maturità 2018 - che cosa si può fare (e cosa no) durante l'Esame di Stato : Si avvicina l'esame di maturità. Prosegue la fase organizzativa della maturità 2018, già entrata nel vivo con l'emanazione dell'Ordinanza annuale lo scorso 2 maggio che rappresenta una sorta di '...

Mad Esame di Stato 2018 commissario esterno - requisiti e compenso Video : La domanda di messa a disposizione per la partecipazione come commissario d'Esame esterno deve essere presentata all'Ufficio scolastico competente. Il compenso è variabile in base a sede e tempo di percorrenza. Possono inoltrare domanda tutti i docenti che non possono farlo tramite IOL [Video]; docenti senza classi terminali; docenti di sostegno che non hanno obbligo - nella propria scuola - di partecipazione agli #Esami di Stato 2018. Diversi ...