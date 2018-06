Equitazione | FEI Nations Cup 2018 | il Belgio domina a Sopot | Francia e USA sul podio

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Italia a Sopot per confermare l’exploit del Piazza di Siena - Francia e Belgio pronti a mordere : Le emozioni del Piazza di Siena 2018 sono ancora vive nel cuore degli appassionati italiani di salto ostacoli. Ma intanto l’Italia guarda già avanti, con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi. Nel prossimo weekend a Sopot, in Polonia, andrà in scena la quarta tappa della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli e l’Italia, assente nelle due precedenti gare della competizione, ha bisogno di recuperare punti per rendere ...

Equitazione - FEI Nations Cup : Francia perfetta a San Gallo! Beffata la Svizzera - sul podio anche il Belgio : La Francia coglie di sorpresa la Svizzera e trionfa a San Gallo, nella terza tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018. Il team transalpino, senza i totem Kevin Staut, Simon Delestre e Roger-Yeves Bost, è riuscito ad esprimersi decisamente meglio rispetto alle ultime uscite e ha portato a casa la vittoria, collezionando 0 penalità totali, con sei percorsi netti all’attivo. Spettacolari sono state le prestazioni di ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca a caccia dell’exploit a St. Tropez. FEI Nations Cup senza l’Italia a San Gallo : Un autentico parterre de rois si appresta a scendere in pista in occasione della sesta tappa del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 31 maggio e sabato 2 giugno a St. Tropez (Francia). I britannici Scott Brash e Ben Maher proveranno a difendere le prime due posizioni in classifica generale dai tentativi di rimonta dell’australiana Edwina Tops- Alexander, del tedesco Daniel Deusser e soprattutto ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Germania padrona a Houghton Hall - USA e Irlanda sul podio : Germania in trionfo ad Houghton Hall, in Inghilterra, nella seconda tappa della FEI Nations Cup 2018 di Completo. La compagine teutonica ha fatto segnare il miglior punteggio nel computo complessivo delle tre prove di dressage, cross country e salto ostacoli, chiudendo con 99,8 punti negativi e staccando nettamente i principali rivali per la vittoria, gli USA, che si sono piazzati al secondo posto con 109,1 punti negativi. Spettacolare anche la ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : il Brasile si impone a La Baule - Olanda e Svizzera sul podio : Suona l’inno carioca a La Baule, in Francia, dove è andata in scena la seconda tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli. Il Brasile ha sorpreso le compagini europee conquistando la vittoria con una prova solida dei suoi quattro rappresentanti, che hanno collezionato appena 7 penalità lasciandosi alle spalle di misura gli avversari. Pedro Veniss è stato il migliore del team brasiliano, con appena 1 ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Francia profeta in patria a La Baule? Italia assente - la Svizzera a caccia del bis : La FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli farà tappa a La Baule, in Francia, tra giovedì 17 e domenica 20 maggio. I migliori atleti del panorama internazionale si sfideranno nella competizione a squadre che vede confrontarsi in classifica gli otto migliori team d’Europa in un confronto all’ultimo sangue per evitare la retrocessione e per guadagnarsi l’accesso alla finale di Barcellona. Nella prima tappa, a Samorin, ha ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Svizzera padrona a Samorin! Alberto Zorzi sottotono - Italia quinta nella prima tappa : Partenza a rilento per l’Italia nella FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli. Il team azzurro non è andato oltre la quinta posizione a Samorin (Repubblica Ceca), palesando una condizione di forma attualmente imperfetta, soprattutto nei suoi uomini di punta. E il rimpianto per un risultato che poteva essere decisamente più propizio, anche nell’ottica della classifica generale, è piuttosto marcato. A trionfare a Samorin è stata la ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Vairano - l’attesa è finita! Gli azzurri sfidano la Francia - in palio anche il titolo italiano : Un duplice appuntamento caratterizza la tappa italiana della FEI Nations Cup 2018 di Completo. A Vairano nel weekend andrà in scena l’ormai canonico concorso internazionale, che stavolta disporrà di un ulteriore motivo di interesse. Oltre alla Coppa delle Nazioni, che assegna punti per la classifica della FEI Nations Cup, infatti, si disputerano anche i Campionati Italiani 2018 di Completo, abbinati al CICO3*, l’appuntamento più ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping 2018 : Italia con molti picchi di rendimento - ma è mancato l’acuto. La sfortuna ha privato Alberto Zorzi della finale di Parigi : Qualche picco di rendimento e tanti piazzamenti nella top 15 per l’Italia dell’Equitazione in occasione della FEI World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Chi si attendeva di vedere gli azzurri straordinari protagonisti del girone Europa Occidentale è rimasto deluso. Ma la leggera flessione rispetto alla seconda straordinaria metà del 2017 non deve sorprendere. Gli atleti Italiani non hanno impostato la preparazione per rendere al ...

Equitazione - FEI World Cup 2018 : Elizabeth Madden trionfa a Parigi! Sul podio Devin Ryan ed Henrik von Eckermann : Elizabeth Madden in trionfo a Parigi nella finale della Longines FEI World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. L’amazzone statunitense ha coronato nell’ultima prova un successo costruito sin dalle prime due prove e suggellato da un ultimo round in cui la gestione impeccabile della tensione nervosa ha fatto la differenza in favore della fuoriclasse made in USA. La Madden, in sella a Breitling LS, ha accumulato appena 4 penalità totali ...

Equitazione - FEI World Cup 2018 : Elizabeth Madden splendida a Parigi! Due vittorie e trionfo ad un passo. Emanuele Gaudiano secondo nella prova a tempo : Elizabeth Madden mette una seria ipoteca sulla conquista della finale della FEI World Cup 2017-2018, il cui ultimo atto si terrà a Parigi domenica 15 aprile. L’amazzone statunitense ha prevalso in entrambe le prime due prove, risultando l’unica atleta in gara senza alcuna penalità sul groppone e accumulando per ora 76 punti in sella a Breitling LS. Un autentico dominio quello di cui si è resa finora protagonista la Madden, che è ...