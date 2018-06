Emilia-Romagna | danni della fauna selvatica | assessore | “siamo al fianco degli

meteoweb.eu

: La nuova #SerieA: il Sud scompare, Emilia Romagna regina - Gazzetta_it : La nuova #SerieA: il Sud scompare, Emilia Romagna regina - ItalyinUS : Viva #Italy’s Emilia Romagna! - stefano_6000 : RT @Martola__: Dio benedica l’Emilia Romagna e le sue piadine. -

(Di domenica 17 giugno 2018) “Siamo alagricoltori anche nella difesa dei loro raccolti, perché sappiamo che corvidi e storni possono causare, in alcune zone, significativisoprattutto in questo periodo dell’anno. Proprio per questo abbiamo dato il via al piano regionale di controllo per gli storni e a quello dei corvidi, dando la possibilità di intervenire, oltre che agli operatori autorizzati, agli stessi agricoltori dotati di licenza di caccia. Sono strumenti ulteriori come i piani per i piccioni e le nutrie che abbiamo approvato nei mesi scorsi, che gli agricoltori possono chiedere di attivare quando le misure di prevenzione non bastano più e necessari per limitare il più possibile iall’agricoltura,” : lo ha dichiarato all’AdnKronos l’all’AgricolturaRegione, Simona Caselli, in riferimento alle misure regionali in ...