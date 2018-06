Emicrania con aurea e ictus | nessun legame?

Farmaci : Emicrania - una nuova molecola contro il dolore : Secondo il piu' recente studio sui costi delle patologie neurologiche in Europa, l'emicrania ha un costo per l'economia di 18 miliardi di euro l'anno in termini di produttivita' e giornate di lavoro ...

Farmaci : Emicrania - una nuova molecola contro il dolore : Efficacia molto elevata, zero tossicità e lunga durata di ogni somministrazione. Sono i principali vantaggi di un nuovo farmaco per la prevenzione dell’emicrania episodica e cronica, patologia che in Italia riguarda 5 milioni di persone. “Si tratta di un anticorpo monoclonale, Fremanezumab, che agisce bloccando l’attività del Cgrp o del recettore Cgrp, la proteina che scatena l’attacco di emicrania – spiega il neurologo e ...

Salute : il neurologo - contro l’Emicrania troppo “fai da te” : “Nella cura dell’emicrania i pazienti sono troppo abituati al ‘fai da te’, anche per le caratteristiche della malattia: hai l’attacco acuto, prendi la pastiglia e pensi che tutto sia risolto, e invece spesso è l’inizio di un calvario“. Così Fabio Frediani, neurologo e presidente dell’ Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee (Anircef) parlando dell’approccio alla malattia di molti ...

Emicrania con aura e ictus : smentito il legame : Arriva dal 9° congresso ANIRCEF in corso alla Statale di Milano una smentita ad anni di studi che indicavano come l’Emicrania, in particolare quella con aura, rappresentasse un fattore di rischio per lo stroke ischemico in particolare per donne con meno di 45 anni che fumano e prendono la pillola e sono talora portatrici di particolari alterazioni della crasi ematica, cioè dei meccanismi di coagulazione del sangue. Dopo averne selezionate oltre ...

Amgen e Novartis festeggiano via libera a farmaco contro Emicrania : Teleborsa, - Scambi al rialzo per i titoli Amgen e Novartis, che salgono rispettivamente dell'1,15% e dello 0,15%. A fare da assist alle azioni, contribuisce la notizia che la Food and Drug ...

