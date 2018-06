Ecco la vera storia del ' piano B' attribuito dal ministro Savona

ilgiornale

: Agenti segreti e pressioni economiche: ecco la vera storia di come la Russia si è aggiudicata i Mondiali di calcio… - massimo_russo : Agenti segreti e pressioni economiche: ecco la vera storia di come la Russia si è aggiudicata i Mondiali di calcio… - AlexSospeso : @AmandaCobello Che bella, dolce e romantica.... ecco la vera Amanda???????? - cottonjaendy : RT @GOT7_italia: BamBam: 'ahh la mia barbetta.... VOLETE VEDERE UNA VERA BARBA??? ECCO A VOI WOLVERINE!” *spunta jackson* Ragazzi I hate t… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Tanto si nè parlato di quel benedettoB per l'uscita dall'euro. Quello che, secondo la vulgata maggioritaria, sarebbe stato ideato dal professor Paolo, oggidegli Affari Europei, ma ieri candidato - poi rigettato - per la poltrona di via XX Settembre. Ora che all'Economia siede tranquillo Giovanni Tria, emerge un'altra "verità" suld'uscita dalla moneta unica. A spiegarne la nascita sono Fabio Dragoni e Antonio Maria Rinaldi su La Verità., dicono, non ha né studiato né scritto un segreto programma di Italexit. Ma "apprezzò il progetto" studiato e realizzato da Scenarieconomici.it "pur senza prenderne parte". Insomma, il"fece gli onori di casa introducendo la presentazione" delle slide il 3 ottobre del 2015. Ma non partecipò all'ideazione del progetto."Di una colpa in particolare si sarebbe 'macchiato' il professor- spiegano i due ...