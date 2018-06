E' morto il partigiano Renato Pozzi

25 aprile - in un fumetto la storia dimenticata di Giordano Sangalli - il partigiano senza volto morto a 17 anni : La Resistenza? Può essere raccontata in molti modi. Anche attraverso i fumetti. “La Battaglia”, realizzato da Nikolay Pavlyuchkov sotto la supervisione del fumettista Alessio Spataro per la Scuola Popolare di Tor Pignattara, racconta la storia di Giordano Sangalli, partigiano di Tor Pignattara morto a 17 anni sul monte Tancia. La famiglia di Nikolay è di origine russa, ma lui vive da sempre nel quartiere. “No, non si parla spesso di Resistenza e ...