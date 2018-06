Due pitoni lasciati in strada dentro sacchi di iuta | salvati

Roma - Due pitoni abbandonati all’Eur/ Un passante li scopre : alla donna ingoiata in Indonesia è andata peggio : Roma, due pitoni abbandonati all’Eur, un passante li scopre: alla donna ingoiata in Indonesia è andata peggio. Lo strambo ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:19:00 GMT)

Roma - Due pitoni di 3 metri dentro sacchi abbandonati in strada - : I due serpenti sono della specie "Pyton Molorus" e sono in ottima salute. Sono stati trovati nel quartiere Eur dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti su segnalazione di un ...