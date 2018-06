Ducati | quando vincere fa male Jorge Lorenzo domina | ma saluterà a fine stagione | che

oasport

: Motogp, Jorge Lorenzo su Ducati ha vinto il #GPCataluna Ha preceduto sul traguardo il connazionale Marc Marquez (Ho… - RaiNews : Motogp, Jorge Lorenzo su Ducati ha vinto il #GPCataluna Ha preceduto sul traguardo il connazionale Marc Marquez (Ho… - michelaotto1 : @lucalo76 @EnricoDM83 Ducati lo ha licenziato. Quando si nega l'evidenza vuole dire che si hanno pochi argomenti. C… - 1supererrore : Quando fai notare ai Rossi fans che Lorenzo ha vinto due volte di fila con la Ducati mentre la miglior serie di ris… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Che, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in frenata ed in percorrenza di curva,ha fatto la differenza, creandosi un margine incolmabile e vincendo ancora una volta in fuga. Una vittoria che, però, ha la rappresentazione del sorriso tirato della dirigenza di Borgo Panigale. Non è un mistero,prenderà le valigie ae si dirigerà verso Tokyo, per giocarsi le sue carte nella tana del lupo (Marquez). Il maiorchino di queste ultime due tappe però avrebbe fatto comodo ...