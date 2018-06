Dove sono finite le ricariche del concorso Tic Tac? Risvolti inaspettati

Aquarius - il video bufala/ “Sono un nostromo licenziato da quella nave - Dove si fa festa e si beve” : Aquarius, il video bufala: “Sono un nostromo licenziato da quella nave, dove si fa festa e si beve fino alla mattina. Ci sono migranti che giocano alle slot, non so con quali soldi"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:40:00 GMT)

Aquarius in Spagna domenica. Matteo Salvini : “Non possono decidere Dove finire la crociera” : Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e nave Aquarius ha fatto una sosta tecnica ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette della Guardia Costiera altri viveri e anche giocattoli per i bambini a bordo. Al momento l'Aquarius ha passato l'isola dell'Asinara.Continua a leggere

Aquarius - Conte-Macron 'Caso chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere Dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

Dove vedremo la Serie A in tv : Sky e Perform ci sono - ma “occhio” al wholesale : Dove vedremo la Serie A in tv? La domanda se la sono fatta in molti, nelle ultime settimane. Oggi, dopo l’assegnazione dei diritti tv, la situazione pare decisamente più chiara. Nel dettaglio, i pacchetti sono stati così suddivisi: a SKY Italia il PACCHETTO 5 avente ad oggetto i diritti audiovisivi di 3 partite a giornata […] L'articolo Dove vedremo la Serie A in tv: Sky e Perform ci sono, ma “occhio” al wholesale è stato ...

NBA - assegnate tutte le panchine : ecco chi sono e Dove alleneranno i nuovi head coach : Confermato un allenatore ad interim , J.B. Bickerstaff a Memphis, , la offseason ha portato a ben otto cambi sulle panchine NBA. Tra le piazze più importanti che vedranno nuovi allenatori protagonisti ...

Angelo Sanzio derubato/ La maledizione del Grande Fratello 2018 si abbatte sul gieffino : Dove sono i soldi? : Angelo Sanzio derubato dei soldi che aveva in banca? Solo adesso il gieffino si è accorto del furto, sarà la maledizione del Grande Fratello 2018 che si è abbattuta su di lui?(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:05:00 GMT)

Robert De Niro insulta Trump/ Video - Tony Awards : “Se Dovesse entrare nel mio ristorante mentre io sono lì…” : Robert De Niro infuoca la serata dei Tony Awards 2018 salendo sul palco e insultando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, applausi per lui in sala e censura in tv(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:24:00 GMT)

M5s - De Luca : “Sono critici come me su Codice appalti? E prima Dove erano? Onestà - onestà - le palle - le pippe” : “Di Maio è d’accordo con me sulla modifica del Codice degli appalti? Ne prendo atto. Mi aspetto ora dal nuovo governo modifiche coerenti e rapide, magari come quelle che ho suggerito io due anni fa”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Sono due anni che sono critico sul nuovo Codice degli appalti” – spiega – “che ...

Conte al suo primo G7 . Ai colleghi confida : «Dovete capirmi - i nostri elettori sono sensibili - su Mosca» : L'Italia deve giocare un ruolo importante, è la terza economia più grande nell'Unione. L'Italia ha bisogno dell'Europa e l'Europa non è completa senza l'Italia». Lo scarto fra dichiarazioni offerte ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : colpita la stessa zona “Dove sono divampati grossi incendi” : L’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile, Alberto Valmaggia, si è recato questa mattina in Valsusa, a Bussoleno, per effettuare un sopralluogo a seguito della frana che ieri pomeriggio si è abbattuta sul paese: “La colata di fango e detriti – spiega – ha avuto origine dalla zona dove, in autunno, sono divampati grossi incendi. Il Comune di Bussoleno aveva avviato le operazioni di verifica, ma gli interventi ...

Made in Italy - chi sono e Dove producono le imprese che fatturano più di un miliardo : La grande industria abita al Nord, ha ripreso a crescere ed è più performante quando i capitali sono italiani e se è quotata in Borsa. È questa è la fotografia che restituiscono i dati elaborati da Crif per il Sole-24 Ore, analizzando i bilanci delle imprese (non finanziarie) sopra il miliardo di euro di fatturato....

Quante baraccopoli di migranti ci sono in Puglia e Dove sono : sono oltre mille i migranti ospiti dal Cara di Borgo Mezzanone ad una decina di chilometri da Foggia. Altri mille quelli che vivono nelle baracche o nelle masserie abbandonate in quella che viene ...

MIGRANTE UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya - Dove sono Salvini e Di Maio? : Sacko Soumalya, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero , VV, . Non si faccia propaganda, ma il governo deve parlare.

Sacko Soumalya, 29 anni, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero (VV). Non si faccia propaganda, ma il governo deve dire qualcosa. MONICA MONDO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:08:00 GMT)