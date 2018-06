Dopo la Aquarius | Salvini avverte Lifeline e Seefuchs | ‘Dovranno cercarsi altri

Blastingnews

(Di domenica 17 giugno 2018) Prosegue la linea dura del ministro dell’Interno, MatteoVIDEO, contro lo sbarco nei porti italiani di imbarcazioni delle ong cariche di migranti clandestini, caricati sulle imbarcazioni umanitarie al largo delle coste libiche per poi essere trasportati in Italia. Questa mattina il leader della Lega, come suo solito, pubblica un post sul suo profilo Facebook in cui aggiorna i suoi fan, ma anche le agenzie di stampa, sul viaggio della nave, in rotta verso la Spagna. Ma le preoccupazioni disono rivolte, adesso, versodue natanti ‘umanitari’ tedeschi ma, come informa lo stesso ministro, battenti bandiera olandese, lae la, che, a suo dire, sarebbero vicine alle coste della Libia “in attesa del loro carico di esseri umani”. Porti chiusi anche per loro. Il nuovo post di Matteocontro le Ong Sono circa le 9 del mattino di ...