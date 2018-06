Dopo 31 anni | i carabinieri gli riconsegnano il motorino rubato

'Gli incredibili 2' - 14 anni Dopo tornano e sono da record - Cinema - Spettacoli : L'incasso finale non è ancora certo ma le previsioni parlano di una forchetta tra i 150 e 180 milioni di dollari, quello che è sicuro è che Gli incredibili 2 , il nuovo film Pixar - Disney, sequel del ...

Monica Bellucci torna a sfilare per Dolce & Gabbana Dopo 26 anni : Monica Bellucci è apparsa sulla passerella d'alta moda di Dolce & Gabbana lasciando tutto il pubblico con il fiato sospeso. La bellissima attrice cinquantaquattrenne ha fatto da modella d'eccezione aprendo la sfilata della collezione maschile per la prossima stagione estiva. "L'ultima sfilata di Monica risale al 1992 - ha raccontato lo stilista Stefano Gabbana - Come siamo riusciti a convincerla? E' bastata una telefonata". Gli spettatori ...

Ciclismo - Italia in crisi nera. Il vuoto Dopo Nibali per le corse a tappe. Cassani : “Siamo rimasti a 30 anni fa” : L’Italia in questo momento non ha uomini per i Grandi Giri ad accezione di Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Il futuro non sembra dei migliori e il Giro d’Italia U23 che si è concluso ieri ha confermato le nostre difficoltà: solo tre vittorie di tappa (Affini, Lonardi, Dainese), Covi il migliore in classifica generale (ottavo). Davvero troppo poco e, come ha evidenziato Davide Cassani sulle colonne della Gazzetta dello Sport, dobbiamo ...

Battuto il Siena - il Cosenza torna in B Dopo 15 anni : È il Cosenza la quarta squadra a salire in serie B dopo Livorno, Padova e Lecce. I calabresi ritornano nel torneo cadetto grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta nella finalissima play-off di Lega Pro ...

Basket - Finale promozione Serie A2 : Trieste torna in Serie A Dopo 14 anni - Casale Monferrato si arrende in finale : 83-79, 80-69, 63-72. Non sono numeri a caso, ma i risultati delle tre partite con cui l’Alma Trieste ha vinto la finale dei playoff promozione di Serie A2, conquistando dunque il diritto di giocare la Serie A nella stagione 2018-2019. L’ultima vittoria, quella decisiva, è arrivata al PalaFerraris di Casale Monferrato, dove la Novipiù si è dovuta arrendere a un Daniele Cavaliero in serata di grazia dall’arco dei tre punti ...

La Bellucci torna in passerella Dopo più di vent’anni : Dolce&Gabbana chiama, e Monica Bellucci risponde: la splendida attrice italiana, dopo 26 anni dalla sua ultima sfilata, torna in passerella. Ed è più bella che mai. Una pedana che si innalza dal sottosuolo e, in cima, lei: 54 anni il prossimo 30 settembre, lunghi capelli lisci tagliati di netto, Monica Bellucci – modella d’eccezione per la sfilata della collezione uomo di Dolce&Gabbana, collezione Spring/Summer 2019 – ...

Davide Casaleggio : "Il Pd si sveglia Dopo 20 anni - il conflitto d'interessi si farà" : "Sono contento che il Pd abbia finalmente presentato un disegno di legge sul conflitto d'interessi dato che non l'ha fatto per vent'anni. Vent'anni in cui è stato maggioranza in questo Paese, ha aspettato a farlo quando era all'opposizione. Forse il Pd doveva andarci prima all'opposizione". A dirlo, in una dichiarazione davanti ai cronisti, il presidente della Casaleggio associati Davide Casaleggio a margine di un'iniziativa ...

Peste bubbonica - primo caso negli Usa Dopo 20 anni : È tornata la pesce bubbonica. A essere stato contagiato è un ragazzino dell'Idaho, negli Stati Uniti. Si tratta del primo caso in oltre due decenni secondo i funzionari della Sanità, si legge sull'Indipendent. Christine Myron, portavoce del Dipartimento sanitario del Distretto centrale, ha fatto sapere che il bambino, il cui nome non è stato reso pubblico, è tornato a casa e "sta meglio" dopo essere stato trattato con antibiotici in ...

Gianni Morandi a #Rilive Dopo la caduta : "Ho studiato la passerella!" : ' È cambiato il mondo da quando sono arrivati i social! ' Tu ti occupi direttamente dei social, non ricorri a nessun manager! ' Una volta si diceva questo. Possiamo rispondere ai commenti in diretta! ...

Sanità - operata al cuore resta paralizzata : “Dopo 15 anni chiedo ancora giustizia”. Nel petto ha un elettrodo (dimenticato) : La signora Antonella Mari porta la sua medaglia letteralmente sul cuore: è un elettrodo che nessuno è riuscito più a estrarre dei cinque dimenticati. Ultima, ma non la più incisiva anomalia di un’operazione al cuore che doveva guarirla ma ha finito per mandarla in coma e immobilizzarla per il resto della vita. Con la sua polo rosa e gli occhiali rossi come le scarpe, sulla sedia a rotelle e una copia del Fatto in mano, non parla ma la sua ...

'Troppi soldi - è il cassiere della Sacra Corona unita' - ma aveva vinto al casinò : assolto Dopo 14 anni : Accusato per quattordici anni di essere il cassiere della Sacra Corona unita, viene assolto dopo quattro processi. Ha dell'incredibile la storia di Giovanni Dell'Anna, 61enne di Surbo, finito nel ...

Peste bubbonica - torna l'allarme : «Bambino contagiato - primo caso Dopo 27 anni» : Sarebbe il primo caso umano dopo oltre venti anni. Un ragazzino ha contratto la Peste bubbonica. Il piccolo si sarebbe ammalato il mese scorso e questa settimana sarebbero arrivati i risultati dal...

Adobe trova Dopo cent'anni 5 font storici del Bauhaus e li rifà : Ci auguriamo di portare ancora una volta questi tesori dimenticati nel mondo contemporaneo, per dare nuova energia alla creatività'. IL PROGETTO Per farlo, Erik Spiekermann , designer di fama ...

Scopre che il marito è gay - coppia divorzia Dopo 58 anni : la notizia era una bufala : Scopre che il marito è gay, coppia divorzia dopo 58 anni: la notizia era una bufala Scopre che il marito è gay, coppia divorzia dopo 58 anni: la notizia era una bufala Continua a leggere L'articolo Scopre che il marito è gay, coppia divorzia dopo 58 anni: la notizia era una bufala proviene da NewsGo.