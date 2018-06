Donna in coma da tre mesi partorisce bimbo a Taranto : Donna in coma da tre mesi partorisce bimbo a Taranto È il secondo caso in pochi giorni, dopo quello avvenuto a Mantova . La Donna, 38 anni, è in stato di incoscienza da tre mesi. Il piccolo si trova in un'incubatrice nel reparto di terapia intensiva, la mamma resta in rianimazione Parole chiave: ...

Nuovo caso a Taranto - Donna in coma da tre mesi partorisce : Un caso analogo a quello successo qualche giorno fa a Mantova si è verificato a Taranto dove una donna di 38 anni, in coma da tre mesi per un aneurisma cerebrale, ha partorito con taglio cesareo un bimbo al settimo mese di gravidanza. La notizia riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia, è confermata da fonti dell'ospedale Santissima Annunziata. Il piccolo pesa quasi 2 chili ma non è fuori pericolo. La mamma è in gravi ...

Taranto : Donna in coma da tre mesi partorisce bambino : Il “Quotidiano” di Taranto riporta oggi che una donna in coma da tre mesi per un’aneurisma cerebrale ha partorito un bambino al settimo mese di gestazione: il parto cesareo è avvenuto nella sala operatoria del Santissima Annunziata dove è intervenuta un’equipe composta da anestesisti e rianimatori, ginecologi, neonatologi, pediatri, ecografisti e tanti infermieri di sala. Il neonato, in buone condizioni di salute, è ora ...

Mantova - Donna in coma da mesi dà alla luce una bimba all’ottavo mese : Parto eccezionale all’ospedale Carlo Poma di Pieve di Coriano: la piccola sta bene, la madre è ancora grave dopo l’ictus. Non sa di essere diventata mamma. Il parto seguito da 30 persone tra medici, infermieri e tecnici guidata dal ginecologo Giampaolo Grisolia

Biotestamento - Donna in coma : padre 'interprete' delle sue volontà - : L'uomo è stato nominato dal giudice tutore della quarantenne, incapace di esprimersi per le via delle sue condizioni di salute. Dovrà prestare il consenso informato sulle cure da affrontare. È uno dei ...