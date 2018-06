Donazione degli organi Accordo tra la Curia di Trapani e l' Asp

Donazione organi : 63% degli svizzeri è per il consenso presunto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Second Life Toys - l’associazione che fa i “trapianti” ai peluche per promuovere la Donazione degli organi : La donazione di organi, attraverso il trapianto, è qualcosa di molto delicato e non sempre facile da realizzare. Spesso, inoltre, ci sono liste di attesa lunghissime, con migliaia di persone speranzose di ricevere in tempi utili un altro organo sano che sia rene, fegato, cuore, oltre che polmone o pancreas. Per richiamare l’attenzione sulla carenza di donatori di organi, con il conseguente basso tasso di trapianti eseguiti, è stata creata ...