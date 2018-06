DOLCE E GABBANA | MONICA BELLUCCI E NAOMI CAMPBELL IN PASSARELLA Dalla nonna in tuta alla

DOLCE&Gabbana - la collezione estate interpretata per GQ : Fullscreen01/06 Lost in Tokyo - Giubbotto in pelle con patch, pantaloni in cotone e sneakers in pelle Dolce&Gabbana02/06 Lost in Tokyo - Da sinistra a destra: tank top e pantaloni in cotone, cintura in pelle; abito in seta e cotone, camicia in cotone Dolce&Gabbana03/06 Lost in Tokyo - Da sinistra a destra: camicia in seta e pantaloni in cotone; camicia in seta, pantaloni in seta e cotone, cintura in pelle Dolce&Gabbana04/06 Lost in ...