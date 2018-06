Diana la storia segreta di Lady D film stasera in tv 18 giugno | trama | curiosità

L’affido-Una storia di violenza - quando padri e ex mariti diventano una minaccia quotiDiana : L’affido – Una storia di violenza, promosso da D.i.Re, è un film che racconta in maniera efficace il fenomeno della rivittimizzazione secondaria delle donne che denunziano maltrattamenti e stalking nelle aule dei tribunali e vogliono proteggere i loro figli da padri violenti. Xavier Legrand, regista esordiente, ha ricevuto il Leone D’Argento per la migliore regia e quello per la migliore opera prima alla 74ma edizione del Festival di ...