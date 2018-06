Di Maria all' Inter Calciomercato | la promessa di Ausilio all' argentino | l' affare si può

Perle di moda - sfilata di vip allo Zodiaco con Maria Monsé e Daniele Pacchiarotti : allo Zodiaco di Roma, diretto da Davide Mercuri, la showgirl, attrice e stilista Maria Monsè e Daniele Pacchiarotti , il ritrattista delle dive, hanno presentato la quarta edizione di 'Perle di moda', ...

Napoli - bomba di via Toledo : la guerra del racket all'ombra dei Mariano : Entrambi hanno trascorso una lunga detenzione e appartengono a una generazione camorristica che sembrava ormai affidata agli annali della cronaca. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato ...

Uomini e Donne/ Due volti noti sul trono? Proposta allettante per Maria De Filippi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Doppio appello per Maria De Filippi: Alberto Mezzetti e Giorgio Alfieri protagonisti della prossima stagione?(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Giorgio Alfieri - appello alla De Filippi : 'Vita stravolta - Maria fammi ricominciare da Uomini e Donne' : 'Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare', a parlare Giorgio Alfieri , uno dei tronisti storici di ' Uomini e donne ', che durante la trasmissione ha ...

Giorgio Alfieri e l'appello choc alla De Filippi : «Vita stravolta - Maria fammi ricominciare da Uomini e Donne» : ROMA - 'Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare', a parlare Giorgio Alfieri , uno dei tronisti storici di ' Uomini e donne ', che durante la trasmissione ha ...

Terrorismo - confermata in appello la condanna per Maria Giulia Fatima Sergio : 9 anni alla foreign fighter italiana : “… Ma io ti parlo a nome dello Stato Islamico, lode ad allah, e Abu Bakr Al Baghdadi (numero uno di Isis, ndr) chiama qui alla hijra (emigrazione, ndr), chiama tutto il mondo alla hijra, chiama tutti gli uomini al jihad per causa di Dio, perché noi dobbiamo distruggere i miscredenti”. Così parlava Maria Giulia Fatima Sergio la giovane diventata la prima foreigne fighter italiana. La corte d’Assise d’appello di Milano l’ha condannata a 9 ...

Caterina Balivo - "Vieni da Me"/ Lascia Detto Fatto e va allo "scontro" con Maria De Filippi : Da Detto Fatto a Vieni da me, Caterina Balivo sbarca nel pomeriggio di Rai1 in una fascia oraria ostica e va allo scontro con Uomini e donne e Maria De Filippi.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:15:00 GMT)

“Stroncata!”. Maria De Filippi con le spalle al muro dopo la finale di Amici. Mai - in tanti anni di carriera - la signora della televisione si era trovata a fronteggiare un problema del genere : ‘Amici 17’ si è chiuso lunedì sera con la vittoria al televoto e nelle classifiche di vendita del 22enne Irama. Un’edizione combattuta in cui non sono mancati i colpi di scena, su tutti l’eliminazione del favoritissimo Bionod, bistratto anche da Ermal Meta, la finale della quale è stata vista da una media di 4.872.000 telespettatori con il 25.1% di share, attestandosi come la trasmissione più vista delle rete ...

Pio e Amedeo ad Amici 17 : dalla pistola per Giulia Michelini ai messaggi a Salvini e il bacio con Maria : Sono stati minuti tutti da ridere quelli in compagnia di Pio e Amedeo ad Amici 17. Il duo pugliese ha deciso di non cambiare niente di sé, nemmeno in prima serata, a parte il vestito. Messi da parte zoccoli e pellicce, Pio e Amedeo ad Amici 17 non hanno fatto mancare una serie di battute dirette al neo Ministro degli Interni, Matteo Salvini, travolto delle polemiche nelle scorse ore per via del caso Aquarius e del no allo sbarco di ...

Irama duetta con Elisa e canta Vasco Rossi alla finale di Amici di Maria De Filippi (video) : Irama duetta con Elisa nel corso della finale di Amici 2018 sule note della canzone Monster. L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con le esibizioni di Einar Ortiz, il primo concorrente scelto per il via alle ultime prove del serale. Einar sceglie di sfidare la ballerina Lauren, contro la quale vince. Passa poi alla sfida contro Carmen Ferreri, cantante, che trionfa per un punto percentuale sul cantante. La sfida per ...

Maria De Filippi alla finale di Amici 17 ricorda la madre e si emoziona : Maria De Filippi ricorda la madre morta durante la finale di Amici 17 Tra una sfida e un’altra c’è stato tempo anche per la commozione alla finale di Amici 17. In particolare è stata la padrona di casa Maria De Filippi a commuoversi durante uno sketch con Geppy Cucciari. La comica sarda ha fatto un’intervista […] L'articolo Maria De Filippi alla finale di Amici 17 ricorda la madre e si emoziona proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi - trionfo totale : quattro star di Amici in testa alle classifiche : È il trionfo di Maria De Filippi . La conduttrice domina le classifiche. I dischi più venduti in Italia sono di Irama , Biondo , Carmen ed Einar , tutti ragazzi del talent show Amici che stasera su ...

Amici – Chi è Einar Ortiz? L’operaio cubano idolo delle ragazzine in finale nel talent show di Maria De Filippi [GALLERY] : Einar Ortiz è uno dei quattro finalisti del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’: il cantante sfida Carmen, Irama e Lauren Einar Ortiz è giunto all’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi ‘Amici‘. Insieme ai compagni di scuola, Carmen, Irama e Lauren, il 24enne è arrivato alla finale del programma di Canale 5 che potrebbe incoronarlo vincitore. Ma chi è Einar Ortiz? Come si può intuire ...

Tutelare i coralli bianchi di Santa Maria di Leuca : Obiettivo principale di questa politica è la tutela dei coralli, principali habitat per gamberi, granchi, cirripedi, stelle, spugne e pesci in genere. Ma non solo. Come si legge sempre sul sito della ...