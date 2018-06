Di Maio vuole più tutele per i rider Foodora | “Ci costringe a chiudere o ad andare

Ilva Taranto - Grillo : “Nessuno vuole chiuderla”/ Calenda : “Speriamo”. Sindacati chiedono incontro a Di Maio : Ilva Taranto, Beppe Grillo: “Nessuno vuole chiuderla”. Carlo Calenda: “Speriamo”. Sindacati intanto chiedono incontro a Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Di Maio vuole 'lasciare in pace le imprese'. Da Confcommercio una standing ovation : Si tratta di un altro chiarimento importante, perché in molti hanno sostenuto che il ministro dell'Economia Tria puntasse a lasciar scattare l'incremento dell'imposta per compensare il varo della ...

Jobs Act - così Di Maio vuole cambiarlo : Il neo ministro del lavoro promette di correggere l'ultima riforma del welfare. Ma, in realtà, si riferisce ad altre misure precedenti

[Il punto] Pensioni - Di Maio vuole superare la Legge Fornero ma i conti non tornano. E potrebbero pagare le aziende : La nascita del primo governo pentaleghista della storia ha archiviato , almeno si spera, la lunga campagna elettorale, proseguita ben oltre il 4 marzo. Per il M5s e la Lega è arrivato il tempo di ...

Di Maio vuole tenere la delega sulle telecomunicazioni - di P. Salvatori - : Si accende la partita per viceministri e sottosegretari. Economia e Esteri i nodi principali. In M5S si pensa ai nuovi capigruppo

Luigi Di Maio vuole tenere la delega sulle tlc. Lo ha comunicato a Salvini - ma la Lega vuole Siri : I due si sono parlati, ma il punto di caduta non è ancora stato trovato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, smaltita la sbornia della gioia e dell'euforia per il Governo che solo qualche giorno fa sembrava essere sfumato, hanno ingaggiato un confronto serrato sulla girandola di nomine che li attendono nei prossimi giorni. Con la madre di tutte le partite dall'esito ancora incerto: la deLega alle Telecomunicazioni. Di fatto un altro ...

Luigi Di Maio vuole tenere per sè la delega sulle tlc. Lo ha comunicato a Salvini - ma la Lega vuole Siri : I due si sono parlati, ma il punto di caduta non è ancora stato trovato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, smaltita la sbornia della gioia e dell'euforia per il Governo che solo qualche giorno fa sembrava essere sfumato, hanno ingaggiato un confronto serrato sulla girandola di nomine che li attendono nei prossimi giorni. Con la madre di tutte le partite dall'esito ancora incerto: la deLega alle Telecomunicazioni. Di fatto un altro ...

Che cosa è il referendum consultivo che Di Maio vuole introdurre : Luigi Di Maio gioca la carta del referendum e in una delle prime ucsite da quando è vicepremier e ministro del governo Conte annuncia di voler introdurre il referendum proposito e di voler abrogare il quorum che altro non è che quella soglia del 50% più uno degli elettori per la validità della consultazione popolare. "Toglieremo il quorum al referendum, perché i cittadini devono ...

Cosa vuole fare Sergio Bramini ora che Di Maio lo ha chiamato al suo ministero : C'è una regola non scritta in sceneggiatura: per far tuo lo spettatore devi mettere nella storia un bambino o un cane. E quella di Sergio Bramini è una storia cinematograficamente perfetta, tanto che i primi a farla propria sono stati quelli delle Iene, che l'hanno seguita passo passo, fino al drammatico sfratto dalla casa che l'imprenditore - fallito benché fosse creditore nei confronti ...

Di Maio vuole ripartire con la Lega ma Salvini frena : 'Riapre? Non siamo al mercato' : ... dove si sarebbe riproposto il nodo di sempre, quello del ministero dell'Economia. I tre leader si sarebbero incontrati - mentre era in corso il tentativo di un esecutivo neutrale targato Cottarelli -...

Governo - Renzi : “Di Maio? Ci vuole uno specialista bravo per capirlo. Siamo passati da colpo di Stato a colpo di sole” : “M5S? E’ un agglomerato di dirigenti incomprensibili che sono privi di una visione del Paese e che si limitano a perseguire i propri interessi. Ci vuole uno specialista bravo per capire cosa ha in testa Di Maio, che andrebbe steso su un lettino”. E’ uno dei passaggi del duro j’accuse del senatore Pd, Matteo Renzi, contro i 5 Stelle e la nuova posizione di Luigi Di Maio. Ospite di Otto e Mezzo, su La7, l’ex ...

Di Maio : niente più impeachment - Salvini non lo vuole : Roma, 29 mag. , askanews, 'Prendo atto che Salvini cuor di leone non vuole l'impeachment. Ne risponderà lui'. Comunque la questione 'non è più sul tavolo perché ci vuole la maggioranza'. Lo ha detto ...

Impeachment per Mattarella?/ Di Maio - frattura Lega-M5s : "Salvini 'cuor di leone' non lo vuole più" : Impeachment contro Mattarella? M5s chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, 'Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, ne risponderanno'.

Luigi Di Maio oltre il ridicolo : 'Ritiro l'impeachment - Salvini cuor di leone non lo vuole' : Ci ha messo un paio di giorni, ma alla fine Luigi Di Maio ha capito di aver pestato una m... E così oggi Luigi Di Maio ha deciso di mollare il colpo sull'impeachment a Mattarella . ' Matteo Salvini ...