Di Maio | ' su riders lavoriamo insieme | ma niente ricatti I giovani prima di tutto'

Di Maio a Foodora : lavoriamo su riders - ma niente ricatti : Una prima bozza del 'decreto dignità' promesso dal vicepremier introduce anche il divieto di retribuzione a cottimo - Domani alle 14.00 il Ministro del Lavoro nonché vicepremier Luigi DI Maio ...

Di Maio - dopo i riders incontrerò a Roma aziende gig economy : Teleborsa, - "Sono contento che finalmente si inizi a parlare dei diritti dei riders e di tutti i ragazzi che lavorano per le piattaforme digitali. Oggi il managing director di Foodora Italia ha ...

Di Maio replica a Foodora : «Devo tutelare i riders - non accetto ricatti» : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economia, Luigi Di Maio, torna sul tema dei fattorini che consegnano il cibo dei ristoranti. Lo fa per replicare alle critiche mosse al «decreto ...

Riders - Di Maio risponde a Foodora : "Non accettiamo ricatti. Guerra al precariato" : MILANO - 'Ho tutta la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy e nessuno vuole demonizzare' queste attività. 'Ma ho il dovere di tutelare i ragazzi che lavorano in ...

Lavoro - Di Maio incontra i 'riders' : 'Più tutela e salario minimo' : 'Ci sono tanti ragazzi che non hanno inquadramento, una paga minima dignitosa. Noi vogliamo che abbiano una vita dignitosa, noi iniziamo un percorso per un modello di Lavoro che dovrà avere un salario ...

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

Riders - Di Maio : "Oggi primo passo - serve salario minimo garantito" : "Questi ragazzi sono il simbolo di una generazione abbandonata, vittime di tante leggi del precariato e anche dei cambiamenti del mondo del lavoro. Dobbiamo trovare una soluzione, chi lavora deve ...

Di Maio : “Riders simbolo di generazione abbandonata” : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo incontrato i riders che fanno parte di quei nuovi lavori e che sono simbolo di una generazione abbandonata senza tutele e spesso senza contratto”. Così il neo ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, spiega il senso dell’incontro di oggi con i ciclofattorini per fare il punto sulle condizioni di lavoro e i possibili miglioramenti.“Ci sono tanti ragazzi che non hanno un inquadramento né ...

Di Maio : “Riders simbolo di generazione abbandonata” : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo incontrato i riders che fanno parte di quei nuovi lavori e che sono simbolo di una generazione abbandonata senza tutele e spesso senza contratto”. Così il neo ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, spiega il senso dell’incontro di oggi con i ciclofattorini per fare il punto sulle condizioni di lavoro e i possibili miglioramenti.“Ci sono tanti ragazzi che non hanno un inquadramento né ...

'Con i riders ci vediamo tra 1 settimana - ora salario minimo' - Di Maio - : Roma, 4 giu. , askanews, Con i riders 'ci rivedremo tra una settimana e dobbiamo trovare una soluzione'. A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che ha raccontato ...

Di Maio : "Riders generazione abbandonata" : "Abbiamo incontrato i riders che fanno parte di quei nuovi lavori e che sono simbolo di una generazione abbandonata senza tutele e spesso senza contratto". Così il neo ministro del Lavoro, Luigi Di ...

Di Maio incontra i riders di Bologna : “Abbiamo già una carta di accordo sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere

Di Maio : “Riders simbolo di generazione abbandonata” : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo incontrato i riders che fanno parte di quei nuovi lavori e che sono simbolo di una generazione abbandonata senza tutele e spesso senza contratto”. Così il neo ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, spiega il senso dell’incontro di oggi con i ciclofattorini per fare il punto sulle condizioni di lavoro e i possibili miglioramenti.“Ci sono tanti ragazzi che non hanno un inquadramento né ...

Di Maio incontra la 'generazione abbandonata' dei riders : 'Meno precari e salario minimo' : In un altro passaggio della lettera, poi, si sottolinea che 'la legislazione nazionale risulta manchevole rispetto al lavoro nella cosiddetta 'economia dei lavoretti' o, peggio, va proprio in una ...