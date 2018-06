Di Maio risponde a Foodora sul Decreto dignità

Rider - Di Maio risponde a Foodora : non accettiamo ricatti - : L'ad della società Gianluca Cocco aveva detto che, se la bozza fosse confermata, "non ci sarebbe alcuna speranza per il settore di restare in piedi". "Finalmente si inizia a parlare dei diritti dei ...

Riders - Di Maio risponde a Foodora : "Non accettiamo ricatti. Guerra al precariato" : MILANO - 'Ho tutta la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy e nessuno vuole demonizzare' queste attività. 'Ma ho il dovere di tutelare i ragazzi che lavorano in ...

Aquarius - Di Maio risponde alle critiche di Macron : “Italia cinica? Proprio loro parlano…” : “Proprio loro parlano”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha tagliato corto in merito alle critiche arrivare dal partito di Emmanuel Macron, En Marche, alla politica sull’immigrazione del governo M5s-Lega. Lo stesso Di Maio poco prima aveva partecipato al vertice con Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Conte sulle nomine. L'articolo Aquarius, Di Maio risponde alle critiche di Macron: ...

Governo - dopo il giuramento Di Maio esulta : “Ringrazio Beppe”. Salvini : “Italiani vogliono sicurezza” e Tria non risponde : dopo il giuramento i neo-ministri lasciano il Quirinale e sfilano davanti a cronisti per le domande di rito. Visibilmente emozionato Luigi Di Maio che si lascia andare ad un “Grazie Beppe”. Il titolare del Viminale, Matteo Salvini, puntualizza: “Gli italiani ci votato per dare sicurezza. Primo provvedimento? Ho molte idee” mentre Giovanni Tria alle tante domande non risponde L'articolo Governo, dopo il giuramento Di Maio ...

Di Maio chiama - Roma non risponde : nella Capitale flop dell'appello pro tricolore : tricolore cercasi. L'appello del capo politico pentastellato rimane inascoltato. LE IMMAGINI DELL'AGENZIA DIRE

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta - Di Maio : "Parlamentarizzare la crisi". E Martina risponde (27 Maggio) : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 27 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Bolle, Enrico Brignano, Fedez, J-Ax e Malika Ayane Ospiti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:15:00 GMT)

'Come vi permettete?' Di Maio risponde alle accuse del Financial Times Video : Il 'Financial Times' ha commentato duramente la situazione Politica del nostro Paese, affermando che se si giungesse alla formazione di un accordo per la formazione [Video] di un esecutivo tra M5S e Lega, si costituirebbe un governo inesperto e anticonvenzionale. Il principale giornale economico-finanziario del Regno Unito ha paragonato gli schieramenti politici guidati da Salvini e Di Maio all'esercito dei Visigoti protagonisti del 'sacco di ...

"Salvini - scongela i voti. Risponderai alla Storia" ?E Di Maio si ricandida : "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva? e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi, ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani"A dirlo è Luigi Di Maio che a Rtl 102,5 avvia ufficialmente la campagna elettorale e non perde tempo nell'attaccare gli avversari. "Se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione ...

Governo - Di Maio risponde a Salvini : ‘Scegliamo un premier insieme’ Video : A poche ore dal terzo giro di consultazioni al Quirinale, il leader del M5S, Luigi Di Maio [Video], ospite del talk show domenicale di Rai3, Mezz’ora in più, condotto da Lucia Annunziata, risponde alla proposta di un Governo a tempo tra centrodestra e M5S avanzata dal capo della Lega, Matteo Salvini, nei giorni scorsi. Le indiscrezioni giornalistiche raccolte nelle ultime ore, descrivevano il candidato premier pentastellato disposto addirittura ...

Governo - centrodestra vertice da Berlusconi per rispondere al M5s. Bernini FI 'Di Maio inquietante' : ... evitando l'avventura di un ritorno alle urne che risulterebbe schizofrenia politica sulla pelle del Paese'. rep Approfondimento Di Maio riapre a Salvini e cede sul premier per l'intesa di CARMELO ...

Vertice del centrodestra a palazzo Grazioli per rispondere a Di Maio : Roma, 6 mag. , askanews, Vertice domenica sera a palazzo Grazioli, a Roma, tra i leader del centrodestra, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, in vista delle consultazioni di lunedì al ...

Governo - Di Maio riapre a Salvini : idea premier “terzo”/ Ultime notizie : M5s risponde oggi alla Lega in tv? : M5S, Di Maio tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:22:00 GMT)