Di Maio replica a Foodora | «Devo tutelare i riders | non accetto ricatti»

Governo - Conte incontra i lavoratori FedEx : “C’è Di Maio al Ministero del Lavoro”. Loro replicano : “Ci fidiamo più di lei” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico, si è fermato alcuni minuti in piazza con i manifestanti di un’azienda in crisi, la FedEx: “Sapete che Luigi Di Maio è il nuovo ministro del Lavoro?”, ha chiesto il premier. “Sì, lo stiamo aspettando, ma non si vede. Ci fidiamo di lei, presidente”. I lavoratori gli hanno esposto il Loro caso, spiegando ...

Di Maio : "Salvini si è piegato per soldi e poltrone". La replica : "Ti querelo" : Va avanti a colpi di tweet e di post su Facebook il dibattito politico italiano. Stavolta a farsi serntire è il leader del Movimento 5 Stelle. 'Non è possibile nessun governo del cambiamento con ...

Di Maio : "Salvini si è piegato per soldi e poltrone". La replica : "Sciocchezze" : Va avanti a colpi di tweet e di post su Facebook il dibattito politico italiano. Stavolta a farsi serntire è il leader del Movimento 5 Stelle. "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra", scrive sul social network Luigi Di Maio. Poi insinua quello che, a suo dire, è il motivo che ha spinto la Lega a non mollare il centrodestra: "Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni ...

Di Maio replica a Renzi e chiude col Pd : “Ci abbiamo provato” : Non si è fatta attendere la replica di Luigi Di Maio a Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” questa sera, ha detto che il suo partito non può assolutamente governare con il MoVimento 5 Stelle e il leader dei pentastellati ha replicato:“Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi ...

Di Maio replica a Renzi e chiude col Pd<br>“Ha ego smisurato. Ci abbiamo provato” : Non si è fatta attendere la replica di Luigi Di Maio a Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” questa sera, ha detto che il suo partito non può assolutamente governare con il MoVimento 5 Stelle e il leader dei pentastellati ha replicato:“Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi ...

Renzi - No a M5S : “Di Maio? Faccia Governo con Salvini”/ Replica su Facebook “Nel Pd comanda lui si pentiranno" : Renzi chiude al M5S: “Fiducia a Di Maio? Mai. Faccia Governo con Salvini”. La Replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:49:00 GMT)

Governo - Mulè (F.I) : “M5S irresponsabile - inaffidabile ed immaturo”. E Di Maio non replica a Salvini : Alle parole di Luigi Di Maio, che dopo le consultazioni è tornato assieme a Giulia Grillo nel palazzo dei gruppi parlamentari di Montecitorio, in serata arriva la dura replica di Forza Italia per bocca del portavoce unico del partito Giorgio Mulè: “Di Maio e il M5S si sono dimostrati una volta in più irresponsabili, inaffidabili ed immaturi. Quella di oggi, con l’ennesimo di spaccare il centrodestra, è l’ennesima prova di ...

Governo : Salvini replica a Di Maio - tavolo col centrodestra o mi faccio avanti io : Il leader della Lega, Matteo Salvini manda a dire alle forze politiche che "non c'è più tempo da perdere" per il nuovo Governo. "O parte il tavolo centrodestra-5 stelle - ha detto Salvini arrivando a Isernia - o mi faccio avanti io. Non mi interessano le logiche politiche perché l'Italia ha fretta". Sulla posizione di Di Maio, che ha ribadito il no a Forza Italia, Salvini ha spiegato ...

M5s - Il Foglio : “Programma cambiato sul sito dopo il voto”/ La replica : "solo falsità" - Di Maio "è una bufala" : M5s sotto accusa: scoop Foglio, "programma cambiato sul sito dopo le Elezioni". Caos Di Maio, espulsa la consigliera di Roma Cristina Grancio, "avvelenati dal potere"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:28:00 GMT)

Di Maio : guardo a Pd e Lega - il tempo stringeSalvini replica : se vuole Renzi si accomodi : Di Maio: guardo a Pd e Lega, il tempo stringeSalvini replica: se vuole Renzi si accomodi Il candidato premier pentastellato detta i tempi al Carroccio (“tra poco il “forno” chiude) e poi attacca il centrodestra. La Meloni: “Lui è arrivato secondo e si porta via il pallone”. In serata la replica del leghista: “Noi vogliamo […]

Salvini a Vinitaly : «Di Maio deve fare di più». La replica : il centrodestra è dannoso | : La guida del Carroccio fra gli stand della fiera a Verona: «Un governo il prima possibile. Anche per difendere il made in Italy nel mondo». Il leader M5S atteso nel pomeriggio

Salvini e Di Maio distanti. Il leghista : 'si sforzi di fare di più'. La replica : 'centrodestra dannoso' : I due leader si sfiorano ma non si incontrano al Vinitaly di Verona. Il candidato premier dei Cinquestelle richiama ad un senso di responsabilità e guarda al Pd -

Salvini : Di Maio deve fare di più. La replica : centrodestra unito ipotesi non percorribile : Sono imprese straordinarie che si sono affermate da sole nel mondo, finora nonostante i governi italiani. Pensiamo cosa potrebbero fare ora con un governo di centrodestra con cui fare squadra". "Se c'...

Salvini a Vinitaly : “Di Maio deve fare di più”. La replica : il centrodestra è dannoso : Nessun brindisi, anzi. Il giro tra i padiglioni di Vinitaly per celebrare il successo di uno dei settori trainanti dell’export del Made in Italy di Matteo Salvini e Luigi di Maio e’ servito a consolidare le trincee da cui si sta combattendo una guerra di posizione per la formazione del nuovo governo. In mattinata è stato il leader della Lega ad inv...