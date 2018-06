Di Maio ai rider | Salario minimo e meno precari

Rider equiparati a lavoratori subordinati : le novità del decreto dignità di Di Maio : La controporoposta di Foodora , impresa tedesca che opera oltre che in Italia in altri 9 Paesi del mondo, è un contratto che rientri nell'alveo delle "collaborazioni", l'unico a suo parere che ...

Lavoro : Di Maio - avanti su tutele rider - saremo paese più avanzato : Roma, 14 giu. , AdnKronos, Nel decreto 'dignità ' troveranno posto anche le tutele per i rider, i ciclofattorini delle consegne a domiciloo simbolo di un'economia 4.0 e di una 'generazione abbandonata'. A confermate le intenzioni del governo il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi di Maio che oggi ha incontrato nuovamente ma in videoconferenza i ...

Foodora e i rider a colloquio con Di Maio - chiariamo alcune questioni giuridiche : di Fabio Petracci * Alla luce di quanto emerso nei commenti al post della scorsa settimana e alla luce della presa di posizione del ministro del Lavoro appena insediatosi (il quale ha ritenuto opportuno ricevere immediatamente i rider e ascoltare le loro istanze), ci sembra importante chiarire alcune questioni giuridiche espresse nei passaggi della sentenza del Tribunale di Torino (n° 778/2018 del 7 maggio 2018). Come noto questa sentenza ha ...

Di Maio incontra i rider. La risposta di Deliveroo : Luigi Di Maio oggi, come primo atto da ministro del Lavoro, ha voluto incontrare i rider, ossia i fattorini che lavorano per app come Deliveroo, Just Eat e Foodora che negli ultimi mesi sono stati protagonisti per le loro vicissitudini e sono diventati il simbolo dei lavoratori sfruttati e senza tutele. Di Maio, dopo averli incontrati, ha detto:"Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider, una ...

Luigi Di Maio incontra i rider : «Meno precari e salario minimo» : La sentenza del tribunale del lavoro di Torino di pochi mesi non faceva sperare benissimo per la categoria: il giudice ha infatti respinto il ricorso di sei rider che contestavano l’improvvisa interruzione del lavoro, decisa da Foodora dopo le proteste del 2016, chiedendo un trattamento economico e normativo più equo. In realtà – hanno determinato in aula – se sono lavoratori autonomi, l’azienda può decidere in qualsiasi momento di ...

Di Maio incontra i rider. La risposta di Deliveroo : Luigi Di Maio oggi, come primo atto da ministro del Lavoro, ha voluto incontrare i rider, ossia i fattorini che lavorano per app come Deliveroo, Just Eat e Foodora che negli ultimi mesi sono stati protagonisti per le loro vicissitudini e sono diventati il simbolo dei lavoratori sfruttati e senza tutele. Di Maio, dopo averli incontrati, ha detto:"Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider, una ...

Di Maio ai rider : «Simbolo di generazione abbandonata» Ipotesi salario minimo|Foto : Il neoministro del Lavoro li rivedrà la prossima settimana, per arrivare a un tavolo condiviso di tutele. L’Ipotesi di un salario minimo. La Cgil: «Bene, ma bisogna affrontare questi temi nel rispetto delle relazioni industriali»

Di Maio ai rider : «Simbolo di generazione abbandonata» Ipotesi salario minimo|Foto : Il neoministro del Lavoro li rivedrà la prossima settimana, per arrivare a un tavolo condiviso di tutele. L’Ipotesi di un salario minimo. La Cgil: «Bene, ma bisogna affrontare questi temi nel rispetto delle relazioni industriali»

Lavoro - Di Maio incontra i 'riders' : 'Più tutela e salario minimo' : 'Ci sono tanti ragazzi che non hanno inquadramento, una paga minima dignitosa. Noi vogliamo che abbiano una vita dignitosa, noi iniziamo un percorso per un modello di Lavoro che dovrà avere un salario ...

Gig Economy - Di Maio incontra i rider del cibo a domicilio - : A partire da quelli intervenuti al 13° Festival dell'Economia di Trento, dedicato al rapporto tra Lavoro e Tecnologia. "Se vogliamo mettere a fuoco e risolvere il problema occorre superare la ...

Lavoro - Di Maio incontra i rider : «Simbolo di una generazione abbandonata» : «Ci rivedremo tra una settimana. Dobbiamo trovare una soluzione»: il neoministro del Lavoro, Luigi Di Maio, lo ha promesso in un video pubblicato su Facebook dopo aver incontrato al ministero i rider, ...

Di Maio al primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

Di Maio ai rider : «Simbolo di generazione abbandonata» L’ipotesi di un salario minimo : Il neoministro del Lavoro li rivedrà la prossima settimana, per arrivare a un tavolo condiviso di tutele. L’ipotesi di un salario minimo. La Cgil: «Bene, ma bisogna affrontare questi temi nel rispetto delle relazioni industriali»

Riders - Di Maio : "Oggi primo passo - serve salario minimo garantito" : "Questi ragazzi sono il simbolo di una generazione abbandonata, vittime di tante leggi del precariato e anche dei cambiamenti del mondo del lavoro. Dobbiamo trovare una soluzione, chi lavora deve ...