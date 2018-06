huffingtonpost

: Dalla chat di Virginia Raggi il ruolo di Luca Lanzalone in tutti i dossier caldi di Roma - HuffPostItalia : Dalla chat di Virginia Raggi il ruolo di Luca Lanzalone in tutti i dossier caldi di Roma - MarBarJ : RT @FrancescoCiano8: Questa mattina in chat si è parlato di #calciopoli E niente volevo solo ricordarvi che sarò soddisfatto quando @acmil… - blossomsfall : ahah lo sapete sì che prob la nuova chat di compleanno di nagi sará piena di foreshadowing per la parte 4 e io mi lanceró dalla finestra -

(Di domenica 17 giugno 2018) Per le "situazioni esplosive" chiedere a, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro. L'ex superconsulente del M5S in Campidoglio approdato alla presidenza di Acea fino alle dimissioni dopo l'arresto nell'inchiesta sullo Stadio della, insieme ai due colonnelli di M5S, erano le persone a cui rivolgersi quando la situazione suipiùdisi complicava."Porta tutto a", "chiediamo aiuto a Fraccaro e Bonafede", facciamo "un passaggio" con loro , sentiamo "gli avvocati di Livorno". Ordini, dritte, indicazioni ai consiglieri comunali che riemergono dallegrilline, pubblicate dal Messaggero., Bonafede e Fraccaro non sono coinvolti nella maxi-inchiesta della Procura.In una, riportata dal Messaggero, una consigliera si lamenta perché gli incontri "soprattutto quello sullo stadio" sono stati organizzati con le commissioni in ...