Dal Grande Fratello alla fontana di Trevi per fare ' Anita' | bagno da 450 euro

Blastingnews

: Siamo ossessionati dal #PIL, siamo condannati a crescere, siamo obbligati a produrre di più, a fare margine. Non ci… - beppe_grillo : Siamo ossessionati dal #PIL, siamo condannati a crescere, siamo obbligati a produrre di più, a fare margine. Non ci… - SummerFestival : Dal 22 al 25 giugno la grande musica torna in scena in Piazza del Popolo a Roma! Cliccate qui per scoprire tutte le… - vittoriozucconi : Casalino ottiene per il suo cliente la foto al fianco del paglione americano. Dal Grande Fratello al Piccolo Fratello. -

(Di domenica 17 giugno 2018) Come non passare inosservata creando un evento mediatico. La starlette in cerca di notorieta' ha studiato un piano e c'è riuscita ad avere il suo momento di visibilita', anche se non aveva previsto le conseguenze in termini di sanzioni. Il 'gioco' le è costato 450di multa. Ha scimmiottatoEkberg come se fosse stata in una sequenza del film 'La dolce vita' quando ieri alle 19 e 30 ha fatto ilnella immortaledia Roma. La protagonista dello show è la spagnola Aida Nizar, nome che a molti italiani non evochera' niente. Si tratta di una delle discusse ex concorrenti deldi quest'anno, edizione numero 15 VIDEO. All'arrivo dei vigili, il suo show è andato di male in peggio. 'Tuffo' a favore di telecamere Aida Nizar, ex gieffina di 43 anni, ha fatto ieri il suo show 'tuffandosi' nelladi, ovviamente a favore di ...