Dal 1° luglio stop buste paga contanti

Addio bustain. Dal 1°scatta l'obbligo della tracciabilità dello stipendio previsto dalla legge di bilancio, salvo i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione e quelli di ambito domestico come colf, baby sitter o badanti. La misura vale invece anche per co.co.co e contratti delle cooperative con i propri soci. Per tutte le categorie interessate le retribuzioni dovranno essere corrisposte via bonifico o comunque con strumenti che permettano la tracciabilità degli importi.Sanzioni fino a 5000 euro(Di domenica 17 giugno 2018)