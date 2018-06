Da LA alla Luna | Gosling è il Primo uomo

Una donna fa causa alla Nasa per tenersi una fiala di polvere dalla Luna : Una causa federale (forse) deciderà se i privati cittadini possono possedere materiale dalla Luna. Laura Cicco, una donna del Tennessee, sostiene di aver ricevuto in dono da Neil Armstrong in persona (quasi 50 anni fa) una fiala contenente polvere Lunare e, per paura che le venga confiscata, ha intentato una causa preventiva contro la Nasa, perché le venga riconosciuta la proprietà. L’agenzia spaziale per ora non rilascia dichiarazioni sul caso, ...

Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati dalla Luna di miele e lui non potrebbe essere più raggiante : <3

Spazio : case con orto sulla Luna grazie alla stampa 3D : case dotate di un orto, sulla Luna: ecco l’idea di un ingegnere di Pisa che propone di realizzare questo progetto grazie a una stampante 3D, direttamente sul nostro satellite. A luglio un workshop internazionale nei Paesi Bassi farà il punto sulla fase operativa, grazie anche al sistema D-Shape del 56enne toscano Enrico Dini. Il quotidiano “La Nazione” riporta che si tratta di una grande macchina, che può essere trasportata su ...

Ci saranno Giorni più lunghi grazie alla Luna : Ci saranno Giorni più lunghi grazie alla Luna Il clima globale sulla Terra è influenzato dai cicli di Milankovitch, impressi nelle sequenze di sedimenti antichi. Un recente studio pubblicato su Pnas mostra come tali cicli, osservati in due sequenze di sedimenti, siano coerenti con una rotazione della Terra più rapida e una distanza Terra-Luna più corta. A causa delle maree, la Luna continuerà ad allontanarsi e la Terra continuerà a rallentare, ...

Brutte notizie per i pionieri del turismo spaziale : rimandato il primo viaggio attorno alla Luna : Per i pionieri del turismo spaziale che speravano di intraprendere il primo viaggio attorno alla Luna entro la fine dell’anno, arrivano Brutte notizie. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, SpaceX ha deciso di rinviare il lancio al 2019. I motivi di tale decisione – riporta Global Science – non sono ancora chiari, ma potrebbero riguardare alcuni problemi tecnici della capsula che trasporterà i turisti nello spazio. Secondo ...

I giorni diventeranno più lunghi 'grazie' alla Luna : ecco perché : "Ci vorrebbero più di 24 ore al giorno": una richiesta che abbiamo sentito spesso, ma che adesso potrebbe venire accolta, grazie alla Luna. Secondo uno studio americano pubblicato sul tabloid

La Luna si allontana dalla Terra - le giornate si allungano : I giorni sulla Terra si allungano man mano che la Luna si allontana, fanno sapere gli scienziati. E le nostre giornate supereranno negli anni la durata di 24 ore, secondo quanto riporta il Sun. Circa 1,4 miliardi di anni fa un giorno durava solo 18 oreperché il pianeta ruotava più velocemente, secon

Jeff Bezos alla conquista della Luna con Blue Origin : ... rispondendo così alle esigenze in costante crescita di una popolazione in aumento che sta mettendo sempre più a dura prova il nostro mondo dal punto di vista del consumo energetico e dell'impatto ...

Brooke Shields in bikini a 52 anni viene dalla Luna - e non da Laguna Blu - : Brooke Shields a 15 anni in Laguna Blu è pura poesia. A 20 sulle passerelle di tutto il mondo è una dea. A 30, quando partecipa a una puntata cult di Friends e dà vita a una delle scene più iconiche della serie tv in cui scambia le dita di Joey/Matt Leblanc per un ghiacciolo, causando la ...

Musica : il canto di Noemi alla Luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da Milano, 'La luna tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia dura

Il Royal Wedding in numeri - dall’abito della sposa alla Luna di miele : le cifre (folli) sborsate per il matrimonio di Meghan e Harry : Il matrimonio di Meghan Markle ed il principe Harry ha deliziato il mondo intero, ora però è tempo di fare un bilancio dolente: quanto è costato il Royal Wedding? Il doppio abito della sposa, i 1200 invitati, i fiori, le bomboniere, la sicurezza e molto altro: quanto avranno speso i reali d’Inghilterra per il matrimonio dell’anno? Una cifra sbalorditiva che a tutti noi sembrerà enorme, ma che nel bilancio reale sarà molto più ...

Satellite Queqiao - la Cina alla conquista del lato oscuro della Luna : (foto: Universal History Archive/ Getty Images) Archiviata la mezza figuraccia del rientro incontrollato della propria stazione spaziale, la Cina dà nuovo slancio al programma spaziale andando alla conquista del lato oscuro della Luna. La superpotenza asiatica, infatti, ha da poche ore lanciato il Satellite Queqiao, che orbiterà a circa 60mila chilometri di altezza attorno al nostro Satellite, ma dal lato che non si mostra mai alla Terra. Dotato ...