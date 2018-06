Cultura e social | ormai tutto si è infantilito Chiamiamo ' ragazzi' anche gli

huffingtonpost

: Io inviterei @Fontana3Lorenzo a sbloccare subito @MonicaCirinna. Non è veramente un bel segno di cultura democratic… - ivanscalfarotto : Io inviterei @Fontana3Lorenzo a sbloccare subito @MonicaCirinna. Non è veramente un bel segno di cultura democratic… - RaiNews : #PapaFrancesco sui migranti 'non sono numeri, bensì persone, con la loro storia, cultura, sentimenti e aspirazioni.… - Ster317 : @MatteoPine @CorSport Anche perché il 99% delle persone che lo leggono non hanno cultura di social per poter fare q… -

(Di domenica 17 giugno 2018) "Senza conoscere il vero prezzo delle cose, finiremo per non conoscere più nemmeno noi stessi": è questa l'opinione del critico letterario, professore universitario e scrittore Walter Siti, reduce dalla pubblicazione del saggio Pagare o non pagare (Edizioni Nottetempo), che racconta la sua visione del nostro rapporto coi soldi, la difficoltà dei riti di passaggio all'età adulta e cosa pensa della crisi, non solo economica mae e politico-istituzionale.Perché negli anni Sessanta e Settanta il verbo "pagare" poteva evocare sensazioni positive, mentre oggi assume una connotazione cupa?Non so se evocasse sensazioni positive per chiunque, ma di certo le evocava per una classee in particolare: il proletariato che, in quegli anni, stava vivendo la sua ascesa. Chi, come me, nel '68 aveva vent'anni era convinto che la sua situazione sarebbe ...