Costa Rica-Serbia 0-1 | il tabellino | decide una super punizione di Kolarov

Costa Rica-Serbia 0-1 : decide Kolarov. Milinkovic-Savic show : che rovesciata! : TORINO - Una Serbia targata Roma e Lazio . La splendida rovesciata di Milinkovic-Savic nel primo tempo e la punizione gioiello di Kolarov sono le immagini che resteranno impresse nella mente della ...

Serbia batte Costa Rica : Grazie a una splendida punizione del romanista Kolarov al 56', la Serbia ha superato 1-0 CostaRica nel match che ha inaugurato il girone E dei Mondiali di Russia.

Pagelle Costa Rica-Serbia 1-0. Milinkovic-Savic una spanna sopra tutti - patisce la difesa nordamericana : Diamo i voti al match tra Costa Rica e Serbia, partita dei Mondiali 2018. La rete decisiva realizzata su punizione da Kolarov, ma è Milinkovc-Savic il protagonista di una nazionale che ha vinto meritatamente contro i nordamericani. Costa RICA Keylor NAVAS: 6,5. Riflessi pronti sulle due occasioni di Milinkovic-Savic, non ha paura di uscire con i guanti su calcio d’angolo e sui cross rasoterra. Nulla da fare sul gol di Kolarov Jhonny ...

Esperienza europea e genio balcanico - la Serbia abbatte il muro della Costa Rica : il girone del Brasile non è poi così scontato : La Serbia esordisce ai Mondiali di Russia 2018 con una vittoria: Milinkovic-Savic e compagni battono la Costa Rica per 1-0, esprimendo un mix di tecnica e fisicità davvero invidiabili In attesa di vedere il Brasile, vera attrazione del gruppo E, impegnato questa sera contro la Svizzera, la sfida inaugurale del girone mostra una Serbia davvero interessante. La formazione balcanica, ha superato la Costa Rica per 1-0, portando a casa 3 punti ...

Kolarov gol : Serbia batte Costa Rica : La Serbia vince 1-0 il match valido per il gruppo E ai mondiali di Russia 2018 contro il Costa Rica . A regalare il successo alla nazionale serba alla Samara Arena è il gol realizzato al 56' su ...

Mondiali 2018 - Costa Rica-Serbia 0-1 : la decide un capolavoro su punizione di Kolarov : In quel di Samara è andato in scena il primo incontro per quanto riguarda il Girone F dei Mondiali di calcio di Russia 2018: a sfidarsi Costa Rica e Serbia, in un match già fondamentali per le sorti del raggruppamento che vede al suo interno il Brasile, con il primo posto che sembra essere praticamente già prenotato. I serbi la spuntano in un incontro molto intenso per 1-0: a sbloccarlo non poteva che essere una magia da calcio piazzato, ...

Mondiale 2018 - la Serbia manda ko 1-0 la Costa Rica. Alle 17 tocca alla Germania : La Serbia del ct Krstajic non stecca all'esordio e batte per 1-0 la ben organizzata Costa Rica grazie alla rete su punizione, nella ripresa, del suo capitano Aleksandar Kolarov. Il calciatore della Roma con un sinistro magistrale non ha lasciato scampo a Keylor Navas ed ha regalato tre punti d'oro alla Serbia. I serbi salgono al primo posto a quota 3 punti nel gruppo E ma dovranno attendere ancora il match di questa sera, che si giocherà Alle ...

Mondiali Russia 2018 - la Serbia vince con il minimo sforzo : contro la Costa Rica decide Kolarov : Si è concluso il primo match di giornata valido per i Mondiali in Russia del 2018, successo sofferto della Serbia contro la Costa Rica, decide una rete di Kolarov al 56′ su calcio di punizione. Successo prezioso per la Serbia che così si avvicina alla qualificazione, nello stesso girone infatti il Brasile che tra poche ore affronterà la Svizzera, tre punti d’oro dunque che possono risultare decisivi per il passaggio del turno. La ...

La Serbia ha vinto 1-0 contro il Costa Rica nella prima partita del Gruppo E : La Serbia ha vinto 1-0 contro il Costa Rica nella prima partita del Gruppo E dei Mondiali di calcio: il gol della vittoria è stato segnato nel secondo tempo, su punizione, da Alexsandar Kolarov, esterno di difesa della Roma. Le The post La Serbia ha vinto 1-0 contro il Costa Rica nella prima partita del Gruppo E appeared first on Il Post.

Mondiali : Serbia supera Costa Rica 1-0 : 15.55 A Samara, esordio non certo esaltante della Serbia che liquida 1-0 CostaRica e si porta al comando del girone E. Primo tempo equilibrato e anche piacevole,anche se non vi sono state chiare occasioni da gol.Ripresa.Parte forte la Serbia che sfiora subito il gol con Mitrovic (paratona di Navas). Insiste la squadra di Krstajic che al 56' passa grazie ad una punizione dello specialista Kolarov.Sterile reazione CostaRica, la Serbia controlla ...

Mondiali Russia 2018 – Ma che gol ha fatto Kolarov? Punizione perfetta : la Serbia passa in vantaggio sulla Costa Rica [VIDEO] : Alexander Kolarov sblocca Serbia-Costa Rica: Punizione fantastica del terzino della Roma che sblocca una partita che sembrava destinata allo 0-0 Visti i tanti giocatori talentuosi della Serbia cresciuti in Italia, a sbloccare la partita contro la Costa Rica è proprio un giocatore che milita in Serie A. Alexander Kolarov, terzino della Roma, è riuscito a battere Keylor Navas, portiere dei ‘Ticos’ apparso fin qui insuperabile in ...