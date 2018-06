Costa Rica-Serbia 0-0 La diretta Il ct Kstaijc punta sugli ' italiani'

Costa Rica-Serbia 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Costa Rica-Serbia, gruppo E Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Costa Rica-Serbia - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita del Girone F dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Alle ore 14.00, va in scena il match tra Costa Rica e Serbia. Sfida già fondamentale per entrambe le squadre in un raggruppamento che sulla carta vede come grandissimo favorito il Brasile: i verdeoro sembrano poter aggiudicarsi senza problemi il primo posto, dunque sarà sfida apertissima per l’altro piazzamento utile per volare ...

Costa Rica-Serbia - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi domenica 17 giugno si gioca Costa Rica-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Samara (Russia) andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone F, quello che comprende anche Brasile e Svizzera protagoniste dello scontro diretto in serata. Le due squadre si giocano un pezzo di qualificazione agli ottavi di finale e nessuno può permettersi di sbagliare: gli slavi sembrano partire con i favori del pronostico ma i ...

Costa Rica-Serbia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Costa Rica con Keylor Navas - Campbell e difesa per contrastare il 4-2-3-1 serbo : Nona partita di questi Mondiali, Costa Rica-Serbia aprirà il programma della città di Samara, nonché del Gruppo E, alle ore 14. L’avventura della grande sorpresa di Brasile 2014 comincia sotto una stella meno buona di quella di allora, e oltretutto contro una formazione che, stando ai pronostici, pare destinata a giocarsi il 2° posto nel girone con la Svizzera (fatto salvo il primo del Brasile). Formazione particolarmente votata ...