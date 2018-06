CORSICO - uomo ucciso in strada : sei colpi di pistola alla testa | : L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 giugno, nell'hinterland milanese. La vittima è un 54enne di origini senegalesi. Nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori

CORSICO - UCCISO 54ENNE NORDAFRICANO/ Ultime notizie Milano - agguato in strada : moglie “via da Italia razzista” : CORSICO, 54ENNE senegalese UCCISO in strada dopo sparatoria, Ultime notizie, omicidio per odio razziale? L'uomo aveva litigato a seguito di alcuni insulti per il colore della pelle(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:23:00 GMT)

CORSICO - uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in strada - : L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 giugno, nell'hinterland milanese. La vittima è di origini nordafricane ma non è ancora stata identificata. Sulla vicenda indagano i carabinieri

CORSICO. In via Curiel ucciso un uomo di 54 anni : E’ stato ucciso in strada in via Curiel a Corsico (Milano) un uomo di 54 anni. Si è trattata di una