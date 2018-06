Corona | show in tv da Giletti | «Don Mazzi deve appendere il crocefisso al chiodo»

Governo - lo show di Mulé (FI) : “Su Tav e Tap vi tremano le gambe. Conte in testa ha cappello di Pinocchio - non Corona ” : “Signor Presidente, Lega e M5s non le hanno messo in testa una corona. Si guardi bene allo specchio: è il cappello di Pinocchio “. È un passaggio dell’intervento di Giorgio Mulé , deputato di Forza Italia, prima del voto di fiducia alla Camera al Governo guidato da Giuseppe Conte . “Presidente – ha continuato Mulé – lei ha pronunciato 5934 parole nel suo discorso, a Dante Alighieri ne servirono 942 per scrivere ...

Corona show in aula : "Processo vergognoso - non capite un c…" : Ennesimo capitolo dell"epopea tra Fabrizio Corona e la giustizia italiana. Il 44enne è di nuovo in aula a Milano per il processo di appello alla sentenza di condanna che lo ha punito a un anno per illecito fiscale: l"accusa chiede una pena adeguata - di 2 anni e 9 mesi - per tutti i reati che gli vengono contestati.Corona è in tribunale per quei 1,7 milioni di euro che sono stati trovati nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice ...