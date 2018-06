Cordoglio per la morte di Noemi Carrozza | promessa del nuoto sincronizzato  

Torino : Trenitalia - Cordoglio per decesso macchinista - vicinanza a feriti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Il presidente, l’amministratore delegato e l’intero consiglio di amministrazione di Trenitalia esprimono il cordoglio e sono vicini ai familiari del macchinista del treno Regionale 10027 deceduto ieri sera in seguito all’incidente ferroviario avvenuto fra Caluso e Rodallo

Torino : Casellati - Cordoglio per vittime incidente ferroviario : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Esprimo il mio personale cordoglio e quello del Senato della Repubblica ai familiari delle vittime dello scontro tra un Tir e un treno avvenuto a un passaggio a livello a Caluso, sulla linea Torino- Ivrea-Aosta. Ai feriti coinvolti nel tragico incidente va invece il sincero augurio di una pronta e completa guarigione”. Lo scrive in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti ...

Torino : Trenitalia - Cordoglio per decesso macchinista - vicinanza a feriti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Il presidente, l’amministratore delegato e l’intero consiglio di amministrazione di Trenitalia esprimono il cordoglio e sono vicini ai familiari del macchinista del treno Regionale 10027 deceduto ieri sera in seguito all’incidente ferroviario avvenuto fra Caluso e Rodallo, sulla linea ferroviaria Torino – Ivrea. I vertici di Trenitalia sono vicini ai passeggeri feriti e ai loro familiari. ...

Torino : Ansf - Cordoglio per vittime - annullata cerimonia decennale : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie rende noto che la cerimonia in programma per oggi a Firenze in occasione del decennale è annullata. L’Anfs esprime profondo cordoglio per le vittime dell’incidente avvenuto ieri sera a Caluso sulla linea Torino-Ivrea. Rimane confermata la sola conferenza stampa per la presentazione del Rapporto 2017 sulla sicurezza ferroviaria che si terrà ...

Torino : Fit-Cisl - Cordoglio per vittime incidente - chiediamo più sicurezza : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Siamo vicini alle famiglie delle due vittime e auguriamo alla collega capotreno e agli altri feriti una pronta guarigione”. A dichiararlo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, in merito all’incidente tra un treno regionale e un tir avvenuto a Caluso. ‘Vista la gravità della situazione ci aspettiamo in giornata una convocazione straordinaria da Rfi e anche ...

Infortuni : sindacati - Cordoglio per giovane operaio - morte su lavoro sconfitta per tutti : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “La morte di un giovane di 19 anni è una sconfitta di tutti”. A dichiararlo sono Fim, Fiom e Uilm esprimendo le proprie condoglianze e vicinanza alla famiglia del giovane operaio di 19 anni che ha perso la vita oggi nel cantiere della Fincantieri di Monfalcone. “E’ intollerabile che si continuino a verificare morti e incidenti sul lavoro a cadenza quasi giornaliera. Quello che si è ...

Santarcangelo : il Cordoglio dell'Amministrazione per la scomparsa dell'amico Ermanno Olmi : Due anni dopo dirige "I fidanzati" in cui è costante la sua poetica attenta al mondo della gente semplice, della vita quotidiana, dei sentimenti spesso non espressi ma manifestati con le azioni. Nel ...

Olmi : Furlan - Cordoglio per scomparsa grande regista : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “cordoglio della Cisl per la scomparsa di Ermanno Olmi, grande regista, cantore del mondo contadino e dell’ operosità della gente comune. Mancherà a tutti gli italiani!”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando la morte del regista italiano Ermanno Olmi. L'articolo Olmi: Furlan, cordoglio per scomparsa grande regista sembra essere il primo su Meteo ...

Il Cordoglio dell’Asd American Motors per la morte di Vincenzo Avagliano : In relazione all’incidente mortale costato la vita a Vincenzo Avagliano riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Comitato organizzatore Asd American Motors

Cesena - 18enne rugbista morta per un placcaggio/ Deceduta Rebecca Braglia : il Cordoglio della società : Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby coinvolta in un violento scontro domenica 29 aprile (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:35:00 GMT)

Montagna : Zaia - Cordoglio per tragica scomparsa dei due volontari del Soccorso Alpino : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - “Enrico e Alessandro sono l’ennesimo straziante tributo che la Montagna ci chiede. Si percepisce come una crudeltà il fatto che le loro giovani vite si siano interrotte proprio là dove più di tutto desideravano essere: sembra l’accanirsi, già provato purtroppo in tante