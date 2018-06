Coppa del Mondo 2018 | ecco chi vincerà per l’IA

Canoa - Cecilia Panato vince la Coppa del Mondo nel C1 femminile : decisiva la tappa slovena di Celje : Cecilia Panato vince il prestigioso trofeo di Coppa Del Mondo nel C1 femminile per questo 2018, grazie al doppio oro conquistato lo scorso weekend a Banja Luka L’ultimo atto di Coppa del Mondo, nelle acque slovene di Celje, si conclude ancora una volta con una soddisfazione azzurra. Cecilia Panato vince il prestigioso trofeo di Coppa Del Mondo nel C1 femminile per questo 2018, grazie al doppio oro conquistato lo scorso weekend a Banja Luka ...

Sci : Brignone - obiettivo Coppa del Mondo : ANSA, - AOSTA, 16 GIU - "Gli obiettivi per la prossima stagione sono i Mondiali e la Coppa del Mondo". Lo ha detto Federica Brignone, medaglia di Bronzo in Slalom Gigante alle recenti Olimpiadi di Pyeongchang, ospite di una manifestazione gastronomica a Saint-Marvel , Aosta, . "Quest'anno ho ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : azzurri in cerca di riscatto - Mauro Nespoli e Vanessa Landi pronti al grande acuto : Martedì 19 giugno prenderà il via la a Salt Lake City la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. L’Italia, rimasta a boccia asciutta nell’ultima appunto ad Antalya, cercherà di riscattarsi negli Stati Uniti e tornare sul podio. La squadra azzurra non sarà però al completo, visto che alcuni dei nostri portacolori saranno impegnati ai Giochi del Mediterraneo (clicca qui per l’elenco dei convocati). La federazione ha ...

Canottaggio - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Linz - 57 azzurri in Austria : L’Italia, dopo aver saltato la prima tappa si presenta con ben 57 elementi alla seconda puntata della Coppa del Mondo di Canottaggio, in programma a Linz, in Austria, dal 22 al 24 giugno. Il DT Francesco Cattaneo ha convocato 36 atleti senior, 12 pesi leggeri e 9 nel pararowing. Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri: UOMINI E DONNE SENIOR: Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Miliitare), Sara ...

Coppa del Mondo - gli azzurri per la 2ª prova di Linz : Il Direttore Tecnico del Canottaggio azzurro, Francesco Cattaneo, ha diramato le convocazioni della delegazione che parteciperà alla seconda prova di Coppa del Mondo in programma a Linz , Austria, , dal 22 al 24 giugno, sul campo di regata di Ottensheim. La squadra è composta da 48 atleti , 36 senior " 12 pesi leggeri, cosi suddivisi: UOMINI E DONNE SENIOR: ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Italia a due facce - bene nel misto - passo indietro nel trap individuale : La Nazionale Italiana di Tiro a volo torna a casa dall’esperienza a Malta con tre podi, ma nessuna vittoria. Il bilancio numerico della terza tappa di Coppa del Mondo è in linea con le tappe precedenti dal punto di vista della quantità, ma di meno prestigio. Nel complesso segnali positivi dove si attendevano reazioni (trap misto su tutti), ma allo stesso tempo incertezze dove ci saremmo aspettati conferme. Nello skeet Gabriele Rossetti non ...

Tiro con l’arco – Tutti gli italiani convocati per la Coppa del Mondo : La terza tappa della Coppa del Mondo si disputerà a Salt Lake City, ecco gli azzurri convocati Dal 19 al 24 giugno è in programma a Salt Lake City (USA) la terza tappa di Coppa del Mondo. Lo staff azzurro ha deciso i convocati per le sfide statunitensi. Le scelte dei titolari sono state dettate anche dal concomitante impegno internazionale che vedrà l’Italia della divisione Arco Olimpico impegnata ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : nel trap misto secondi Buccolieri-Stanco - terzi Pellielo-Rossi : Si chiude in maniera quasi perfetta la tappa maltese di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Siggiewi nella gara del trap misto l’Italia piazza ben due coppie sul podio: Emanuele Buccolieri e Silvana Stanco chiudono al secondo posto dopo aver vinto le eliminatorie, mentre Giovanni Pellielo e Jessica Rossi salgono sul terzo gradino del podio. Vittoria per Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga. Dopo le eliminatorie, vinte da ...

Automobismo : dal 19 al 22 luglio a Cortina torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti (2) : (Bl) - Giovedì 19 luglio sono in programma le verifiche tecniche e sportive al’Hotel Savoia di Cortina, venerdì e sabato le due tappe (con partenze e arrivi a Cortina), domenica 22 luglio la premiazione a Piazza Di Bona. Sono ammesse le vetture costruite fino al 1971 compreso. Il percorso di gara av

Automobismo : dal 19 al 22 luglio a Cortina torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti : Cortina (Bl), 14 giu. (AdnKronos) - Al suo 71esimo anno d’età, la competizione organizzata da ACI Belluno in collaborazione con l’Automobile Club D’Italia, si svolge nel terzo weekend di luglio come da tradizione del periodo storico (1947/1956) della corsa. Dal 1947, sulle “montagne più belle del mo