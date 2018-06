Consiglio regionale - nuova veste per Calabria on web : La politica e soprattutto le attività dell'Assemblea legislativa regionale possono contare su uno strumento nuovo che ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione dei punti di forza della Calabria senza ...

Morto Ettore Romoli - presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e storico dirigente di Forza Italia : È Morto all’età di 80 anni l’ex parlamentare ed ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli, eletto il 22 maggio scorso come presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Romoli, nato a Firenze il 9 aprile 1938, aveva contribuito a fondare Forza Italia, di cui negli anni era stato consigliere nazionale e coordinatore regionale. Con il partito di Silvio Berlusconi era stato eletto al Senato nel 1994 e alla Camera nel 2001, oltre ad ...

Consiglio regionale - i lavori della commissione Sanità : ... contenente le proposte per il superamento delle criticità che da lunghi anni coinvolgono il mondo del welfare e dei suoi bisogni. 'Siamo soddisfatti per il clima costruttivo che si è creato fin da ...

Morto Romoli - presidente del Consiglio regionale in Fvg e co-fondatore di Fi : La lunga carriera in Forza Italia Come al Friuli, la sua carriera politica è stata indissolubilmente legata a Forza Italia . co-fondatore del partito azzurro, Romoli è sempre stato un liberale ...

morto nella notte Ettore Romoli - presidente del Consiglio regionale del Friuli : Laureato in economia e commercio all'Università di Trieste, dottore commercialista era stato presidente dell'Ordine dei commercialisti di Gorizia e insegnante in materie tecnico-economiche alle ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione - anche vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...

D'Alfonso va a Roma - cade il numero legale e il Consiglio regionale viene ancora rinviato : Maggioranza in frantumi, D'Alfonso molla L'Aquila per andare a Roma e fa cadere il numero legale in aula. Il Consiglio Regionale si scioglie prima del tempo. E' accaduto in Abruzzo dove ancora una ...

Nuovo stadio Roma - arrestati Presidente Acea e vice presidente Consiglio regionale Lazio : Misure cautelari per nove persone, sei in carcere e tre ai domiciliari , accusate di corruzione nell'ambito delle procedure di realizzazione dell' impianto sportivo Tor di Valle, a Roma . Coinvolti ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione - anche vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...

Il vice presidente del Consiglio regionale Eugenio Lai ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica Bielorussa in Italia Aleksandr Guryanov. : ... in visita ufficiale nell'Isola in occasione delle "Giornate della scienza Bielorussa in Sardegna". Nel corso dei colloqui, si è parlato, fra l'altro, delle numerose e qualificate iniziative di ...

Ferro - FDI - lascia Consiglio regionale : 'Amministrazione al capolinea - il mio è un arrivederci' : I cittadini sono disposti a dare ancora fiducia a chi sa rappresentare una buona politica, fatta di onestà e buon senso, certamente, ma anche di valori forti, di una visione di crescita organica del ...

Calabria - Consiglio regionale si divide su mozione per migrante ucciso - : La brutale uccisione di Sacko offre il pretesto per un'aspra guerriglia politica, nel corso della quale …

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, lunedì 4 giugno, alle ore 10.30, della Quarta Commissione consiliare permanente, che si riunisce fuori sede, in visita al Parco regionale della Lessinia, per esaminare, nell’ambito dell’att

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 6 giugno, alle ore 11.30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente per audire il ‘Comitato No alla Fusione, Si alla Collaborazione’, in ordine al Progetto di Legge della Giunta relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato 'Colbregonza', me