Condono fiscale i conti non tornano | 7 miliardi di incassi

Flat tax - Garavaglia : “Possibile già ad agosto anche per partite Iva. Lavoriamo su pace fiscale - ma non sarà un Condono” : La Flat tax a partire da agosto, anche per le partite Iva. È quanto si auspica il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia: “Mi auguro che da agosto potremo iniziare a fare qualcosa per allargare i modelli di sistemi forfettari per le imprese, con fatturati ridotti, anche con una Flat tax per le partite Iva”, ha detto l’esponente leghista a L’intervista di Maria Latella su Skytg24. Un tema per il quale il nuovo ...

«Pace fiscale»? Ma i conti non tornano Lega tentata dal Condono «tombale» : Previsto un incasso di 60 miliardi di euro in due anni. Ma sarebbero solo 13. L’ipotesi di rafforzare la misura, chiudendo la strada agli accertamenti sul passato per chi paga, come nel 2002. Ma il Movimento 5 Stelle non vuole ed è scontro.

Di Maio : "La 'Pace fiscale' non è un Condono" : Luigi Di Maio oggi è stato ospite a "½h in più", programma condotto da Lucia Annunziata. La trasmissione si è aperta parlando delle nomine delle quali si dovrà occupare il Governo - viceministri e sottosegretari - ed anche della composizione delle commissioni parlamentari, compito che spetta ai due rami del Parlamento. Di Maio ha assicurato che il suo Governo non farà scelte "da manuale Cencelli", ovvero una spartizione delle poltrone legata ...

Cosa intende Conte per pace fiscale - che per Cottarelli invece è solo un Condono : pace fiscale: sarà questo il primo provvedimento del governo Conte. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno e voce premier Matteo Salvini, spiegando che in attesa della flat tax, il nuovo esecutivo ...