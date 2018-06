Con Google Assistant è possibile aggiungere un segnaposto su Google Maps per il parcheggio

Come si organizza la resistenza dei media Contro Facebook e Google : Mentre nella costa ovest d'America esiste soltanto il futuro, nella East Coast i grandi mogul dei media tradizionali mobilitano la politica in un'opera di resistenza. Culturale, ideologica e anche ...

Con Google Calendar è possibile condividere eventi privati senza rendersene conto : condividere le autorizzazioni con persone sul proprio Google Calendar potrebbe rendere gli eventi privati ??visibili ad esse. Scopriamo insieme come L'articolo Con Google Calendar è possibile condividere eventi privati senza rendersene conto proviene da TuttoAndroid.

Google ha migliorato le traduzioni Con l'intelligenza artificiale. Anche in italiano : “Siamo in una primavera dell’intelligenza artificiale”, diceva due anni fa John Giannandrea, che allora, a Google, era a capo di questo settore di ricerca (prima di essere scippato da Apple). Negli ultimi anni infatti sono cresciuti gli strumenti che fanno uso di sistemi di AI (Artificial Intelligence), e soprattutto di una sua branca specifica nota come machine learning, che sviluppa algoritmi in grado di apprendere e ...

Google Assistant e Amazon Alexa si aggiornano Con la Stephen King Library : Google Assistant ed Amazon Alexa si aggiornano ed introducono una feature nuova, realizzata da Simon & Schuster e che prende il nome di Stephen King Library. Si tratta di una funzione pensata per rendere molto più agevole individuare quale tra i numerosi titoli di Stephen King ciascun utente dovrebbe leggere. L'articolo Google Assistant e Amazon Alexa si aggiornano con la Stephen King Library proviene da TuttoAndroid.

Google non Consentirà più l’installazione delle estensioni di Chrome dai siti web : Google ha confermato di stare attualmente lavorando per vietare le installazioni delle estensioni di Chrome dai siti Web di terze parti, eliminando una particolare funzionalità del suo browser. Google ha sempre consentito il download di estensioni senza passare per lo store ufficiale attraverso la cosiddetta “installazione inline” che consiste in un link all’add-on implementato direttamente nel sito web. Tuttavia, ultimamente, ...

Google Pixelbook potrebbe a breve supportare Windows 10; la sConfitta di Chrome OS? : Google, con il suo Chrome OS, si è messa inevitabilmente in diretta competizione con Microsoft per quanto riguarda il mercato dei notebook ma, quanto pare, l’azienda di Mountain View dovrà presto scendere a qualche scomodo compromesso. Numerose indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi facevamo già riferimento all’intenzione di Google di implementare a breve Windows 10, oltre che ovviamente Chrome OS, nel suo Pixelbook, un notebook di ...

Brutte notizie per Substratum : Google Conferma il cessato supporto su Android P : Brutte notizie in arrivo per tutti gli appassionati di personalizzazione. Con un comunicato ufficiale Google ci informa che il supporto a Substratum (e quindi ad Andromeda) […] L'articolo Brutte notizie per Substratum: Google conferma il cessato supporto su Android P proviene da TuttoAndroid.

Ecco come gestire gli articoli Consigliati su Google Chrome : Chi ritiene che la nuova scheda di Google Chrome sia piena di articoli inutili e desidera pulirla senza disabilitare completamente i consigli, può usare un flag L'articolo Ecco come gestire gli articoli consigliati su Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google ha migliorato le traduzioni Con l'intelligenza artificiale. Anche in italiano : “Siamo in una primavera dell’intelligenza artificiale”, diceva due anni fa John Giannandrea, che allora, a Google, era a capo di questo settore di ricerca (prima di essere scippato da Apple). Negli ultimi anni infatti sono cresciuti gli strumenti che fanno uso di sistemi di AI (Artificial Intelligence), e soprattutto di una sua branca specifica nota come machine learning, che sviluppa algoritmi in grado di apprendere e ...

L’app per la fotocamera ASUS PixelMaster riceve l’integrazione Con Google Lens : L'app per la fotocamera ASUS PixelMaster sta ricevendo l'attesa integrazione con Google Lens. In occasione dell'ultima edizione del Google I/O era stato annunciato che l'innovativo servizio di Big G sarebbe arrivato nelle app della fotocamera di oltre 10 tra i principali produttori di smartphone. Adesso a Sony e Motorola si aggiunge anche ASUS. L'articolo L’app per la fotocamera ASUS PixelMaster riceve l’integrazione con Google Lens ...

JBL Link - speaker wireless Con Assistente Google che porti fuori casa : JBL annuncia l’arrivo in Italia della sua gamma di speaker con Assistente Google integrato. Il brand controllato da Harman punta ad espandere ulteriormente la propria presenza in Italia già forte della leadership di mercato con il 41,3% di speaker portatili venduti nel nostro paese nel corso del mese di aprile. Per farlo ha deciso di sfruttare l’arrivo recente delle funzioni di Assistente Google in italiano per gli altoparlanti, ...

Google Home ora può rispondere a tre domande Contemporaneamente : Dopo i recenti aggiornamenti di Google Assistant per Google Home e Google Home Mini che ci anticipavano una Modalità Conversazione continua, torniamo a […] L'articolo Google Home ora può rispondere a tre domande contemporaneamente proviene da TuttoAndroid.

Ecco come esportare la cronologia dei registri delle chiamate Con Google Duo : Nei mesi scorsi il team di Google Duo con la versione 32 dell'app ha implementato la possibilità di esportare la cronologia dei registri delle chiamate L'articolo Ecco come esportare la cronologia dei registri delle chiamate con Google Duo proviene da TuttoAndroid.

Google Maps si rifà il look ma non per tutti e Google Foto Consente di modificare la località sul web : Google Maps si sta rifacendo il look in Material Design, ma al momento si mostra a pochi. Nel frattempo Google Foto consente di modificare la località degli scatti anche sul web. L'articolo Google Maps si rifà il look ma non per tutti e Google Foto consente di modificare la località sul web proviene da TuttoAndroid.