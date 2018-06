Compie 31 anni Shuang Shuang | il panda più longevo fuori dalla Cina

Dieci cose su Joyce Carol Oates (che oggi Compie 80 anni) : La vista dalla boathouse di Central Park all’ora di pranzo qualche giorno fa. Una giacca luccicosa dalla Mongolia, regalo di Charlie per il suo compleanno. Le foto ricordo del viaggio in Australia. Potere seguire giornalmente sul proprio cellulare le vicende quotidiane di una delle più grandi scrittrici di tutti i tempi (e una delle più generose nei confronti dei suoi fan) non ha prezzo. oggi, 16 giugno 2018, Joyce Carol Oates compie ...

La pioniera delle assicurazioni sociali in Svizzera Compie 100 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

L'isola dei bambini di Pinerolo : la rassegna di animazione e teatro Compie 20 anni : Giunge alla ventesima edizione 'L'isola dei bambini' e torna ad animare le serate de 'La Bella Estate Pinerolese' con attività e spettacoli dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Cinque ...

Compie 25 anni il Pdf : Cifre incredibili se si pensa che oggi i documenti Pdf sono usati dalle aziende di tutto il mondo, possono anche essere firmati elettronicamente e sono facili da visualizzare con il software gratuito ...

Royal Oak Offshore : l’icona Compie 25 anni : La parola “icona” è un termine spesso abusato, ma bisogna utilizzare questa parola quando c’è di mezzo il Royal Oak Offshore. Esattamente venticinque anni fa, infatti, Audemars Piguet rivoluzionava l’estetica dell’orologeria sportiva con un modello che, almeno sulla carta, appariva eccessivo praticamente sotto tutti i punti di vista: dimensioni, spessori e prezzo. Eppure da questa formula nacque un oggetto diventato ...

Rosemary’s Baby Compie 50 anni : è ancora un cult senza tempo? : Rosemary’s Baby compie 50 anni, ma li dimostra? È una di quelle domande che scattano spontanee pensando a questo celebre film di Roman Polanski, che continua a mantenere lo status di cult, ma un po’ a fatica. Quando uscii nelle sale, mezzo secolo fa, tutti rimasero profondamente colpiti (se non addirittura turbati) dalla trasposizione cinematografica del romanzo di Ira Levin, che il regista seguì fedelmente però amplificandone, con ...

Mondiali 2018 Russia - Coutinho Compie 26 anni : festeggiato dal Brasile con uova e farina. VIDEO : L'ansia è uno stato d'animo che coinvolgerà soprattutto i calciatori brasiliani, a caccia del sesto Campionato del Mondo della storia e chiamati a riscattare il terribile epilogo del torneo disputato ...

Appendino Compie 34 anni - festa con gli assessori : festa di compleanno a Palazzo Civico per la sindaca di Torino, Chiara Appendino che oggi compie 34 anni . A sorpresa la prima cittadina, giunta in Comune per partecipare alla consueta riunione di ...

“Sua figlia è malformata - dovrebbe abortire”/ E invece Compie 3 anni : i genitori - “ci insegna a non mollare” : Il caso di una bambina nata deforme con numerosi problemi fisici che i medici consigliavano di abortire, tanto sarebbe morta subito. invece ha festeggiato il terzo compleanno(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:23:00 GMT)

Nadia Toffa Compie 39 anni - il messaggio su Instagram : "A tutta vita!" : Il pubblico televisivo si è stretto attorno a Nadia Toffa, Iena e una delle conduttrici de Le Iene Show, programma in onda su Italia 1, che, in questo periodo, sta affrontando la battaglia più importante della sua vita, quella contro un tumore.La solarità e la forza della conduttrice bresciana fanno ben sperare e tranquillizzano i fan che la sostengono e le stanno vicino in questo momento difficile. prosegui la letturaNadia Toffa compie ...

Spazio - il satellite Fermi Compie 10 anni : le principali scoperte : Compleanno numero 10 per Fermi Gamma-ray Space Telescope, il satellite della Nasa che opera nel campo dell’astrofisica delle alte energie dedito alla rilevazione di raggi gamma. Fermi – spiegano gli esperti di Media Inaf – è una missione Nasa che conta su una fondamentale partecipazione italiana, con i contributi dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dell’Istituto Nazionale di ...

