COM' E' DURA L' AVVENTURA Su Iris il film con Lino Banfi oggi | 17 giugno 2018

Forza Italia e Lega si riCOMpattano sui migranti : "Linea dura" : Terminato il doloroso capitolo Aquarius, il ministro dell'Interno Matteo Salvini mette nel mirino altre due ong tedesche che operano...

MANTOVA : DONNA IN COMA PARTORISCE UNA BAMBINA/ Mamma e neonata stabili : i segnali durante il parto : MANTOVA, la madre in COMA da 3 mesi partoRISCE la figlia: ictus-infarto non fermano la gravidanza, 'la bimba sta bene e le condizioni sono buone'.

Draft NBA – Puma sCOMmette su Marvin Bagley III : pronto l’accordo - sarà il rookie più pagato dai tempi di Durant : Puma vuole rientrare prepotentemente nel panorama NBA: il brand tedesco pronto a far diventare Marvin Bagley III il nuovo volto dei suoi prodotti legati al basket USA Dopo anni di assenza, nei quali ha spostato il suo mirino su calcio e atletica, Puma ha tutta l’intenzione di ritornare nel mercato dei prodotti sportivi legati al basket NBA. Difficile però firmare uno dei grandi campioni, letteralmente blindati dagli altri marchi. Serve dunque ...

La playlist dei Mondiali - ecco le 5 canzoni da cantare durante la COMpetizione : Indietro 14 giugno 2018 2018-06-14T17:27:49+00:00 ROMA – Il primo giorno dei Mondiali, si sa, è sempre una festa. La competizione è anche musica. canzoni ufficiali e playlist che fanno da corredo a ogni competizione. Quest’anno in Russia l’Italia sarà assente per la prima volta in 60 anni. Non sfideremo le altre nazioni ma almeno potremo […] L'articolo La playlist dei Mondiali, ecco le 5 canzoni da cantare durante la competizione proviene ...

ContiRaceAttack COMpetition Endurance – Continental stupisce i tester di PS : Continental impressiona i tester di PS. ContiRaceAttack Competition Endurance arriva secondo assoluto e vince il test sul bagnato. Nel numero di giugno del magazine PS, testata tedesca specializzata nel mondo moto, grande protagonista è il ContiRaceAttack Competition Endurance che ha stupito i tester della rivista ottenendo prestazioni impressionanti. Nel quadro di un test che ha visto protagonisti quattro pneumatici del segmento hypersport ...

Idraulici in nero durante l'orario di lavoro in COMune : arrestati a Brescia due furbetti del cartellino : Pedinati dagli agenti della polizia locale dopo la segnalazione di un residente. Sono accusati di truffa, peculato d'uso, peculato e false attestazioni di presenze. Ora sono ai domiciliari

Mondiali 2018 - Sandro Piccinini a Blogo : "COMe una finale di Champions che dura un mese" : Tutto pronto per il suo debutto mondiale a 60 anni compiuti! Sandro Piccinini commenterà la partita inaugurale del Mondiale di calcio 2018. Appuntamento fissato per giovedì 14 giugno alle ore 17, quando la Russia, padrona di casa, ospiterà l'Arabia Saudita. Il match sarà trasmesso in diretta da Canale 5. Mediaset presenta l'offerta e la programmazione per i Mondiali di Calcio 2018: tutte le ...

COMunali - Teramo ballottaggio Morra-D'Alberto Dopo scrutinio durato oltre 13 ore : Teramo - Sarà il ballottaggio del 24 giugno, tra il candidato di centrodestra Giandonato Morra e quello delle civiche di centrosinistra, con sostegno Pd, Gianguido D'Alberto, a decidere il nuovo sindaco di Teramo. Al termine dello scrutinio nelle 80 sezioni cittadine, durato oltre 13 ore, Morra, ex assessore regionale ai trasporti della Giunta Chiodi, espressione di Fratelli d'Italia, ha ottenuto il 34,6% dei 30.722 voti ...

NBA - Durant stuzzica LeBron : "Facile essere il migliore senza COMpagni forti accanto" : Le Finals sono ormai finite, ma l'onda lunga di quanto successo nell'ultima serie tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers non si è ancora conclusa. E a riaccendere il fuoco della polemica a ...

COMunali 2018 - si conferma l'onda del 4 marzo. Sul risultato influisce la linea dura di Salvini sui migranti : E traspare la volontà di assecondare il leader del Carroccio su una politica che al momento sembra pagare; e che potrebbe radicalizzarsi in vista delle Europee del 2019. Ma si indovina anche il ...

Biondo in mutande al COMacchio Beach Festival - l’incidente sul palco durante Deja Vu (video) : Incidente per Biondo in mutande al Comacchio Beach Festival durante l'esibizione: il concorrente di Amici, eliminato alcune settimane fa dal talent, si è esibito sabato 9 giugno durante il concerto a Comacchio Beach Festival. Una gaffe in pubblico, durante uno dei suoi primi appuntamenti dal vivo, che difficilmente i suoi fan scorderanno: durante l'esibizione in Deja Vu, canzone che lo ha rappresentato maggiormente durante l'edizione di ...

NBA Finals - il massacro è COMpleto! Cappotto Warriors - Durant Mvp e LeBron “saluta” Cleveland : Golden State Warriors campioni, ancora una volta, Durant e soci dominano Cleveland in 4 gare e portano a casa l’anello. Aria d’addio ai Cavs per LeBron e non solo… I Golden State Warriors sono campioni NBA, per la seconda volta consecutiva. Inutile appellarsi alla sciocchezza di Jr Smith in gara-1, in queste Finals non c’è stata partita. Un Cappotto netto, anche prevedibile alla vigilia, questa Cleveland non poteva fare ...

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso le Amministrative : Lega-M5s - cala la fiducia su durata del Governo : SONDAGGI ELEZIONI Amministrative 2018: COMUNALI Imperia, sfida tra Centrodestra, Pd e M5s, ma spunta il caso Scajola. Indietro M5s nei dati pre-silenzio elettorale: intenzioni di voto (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Assetto Corsa COMpetizione verrà mostrato in anteprima durante l'E3 2018 : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco con licenza ufficiale Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, verrà mostrato in anteprima a Los Angeles, durante l'E3 2018, presso lo stand di Thrustmaster. Sarà infatti possibile provare la versione pre-alpha di Assetto Corsa Competizione avvalendosi dei più recenti prodotti Thrustmaster con licenza ufficiale Ferrari e Sparco. La modalità di gara sarà basata ...