Colosseo sfregiato per un souvenir | denunciato turista

(Di domenica 17 giugno 2018) E ci risiamo: iltorna ad essere oggetto di discutibili gesti di apprezzamento, come già attestato in più di un"occasione. Ancora una volta è il patrimonio artistico e culturale italiano a salire agli onori della cronaca, purtroppo però solo grazie allo sconsiderato gesto di unaustriaco di 17 anni, che aveva intenzione di portarsi a casa unnon banale. Un bel pezzo di laterizio direttamente proveniente dal celeberrimo Anfiteatro Flavio, sottratto e immediatamente nascosto nello zaino, pronto ad attraversare le Alpi nel viaggio di ritorno verso casa.Per fortuna la scena non è sfuggita all"attenzione dei Carabinieri, che operano ormai costantemente nell"area tra i Fori ed ilper osteggiare episodi di degrado oltre che il fenomeno dei venditori ambulanti. Il vandalo, che aveva staccato il frammento di laterizio direttamente dal colonnato esterno, è stato ...