Coldiretti | dalla “spesa sospesa” oltre una tonnellata di cibo a km zero ai bisognosi

(Di domenica 17 giugno 2018)unadia km, dalle nocciole Igp del Piemonte al riso delle campagne di Vercelli e Novara, dalle olive taggiasche all’olio extravergine d’oliva, dal pesto ligure ala fontina valdostana fino alla pasta di grano 100% italiano assieme a frutta e verdura, è stata raccolta grazie alla generosità degli agricoltori di Campagna Amica, dei cittadini torinesi e dei turisti per arrivare nelle case delle famiglie in gravi difficoltà economiche. E’ il bilancio dell’iniziativalanciata in anteprima dae Campagna Amica assieme alla Caritas al Villaggio #stocoicontadini, ai Giardini Reali Superiori di Torino, in occasione della diffusione del Rapporto su “La povertà a tavola”, alla presenza del presidente dellaRoberto Moncalvo, dell’Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, della sindaca di Torino Chiara Appendino, della delegata nazionale ...