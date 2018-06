Coldiretti | 2 | 7 milioni di italiani costretti alla mensa per i poveri

Sette milioni di italiani in partenza per le vacanze : l'analisi di Coldiretti Liguria : Valigie pronte e vacanze intelligenti: sono 7,4 milioni gli italiani che hanno anticipato l'inizio delle vacanze estive al mese di giugno, approfittando del primo weekend dove sole e temperature ...

Povertà alimentare e spreco - Coldiretti : 2.7 milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in cui si trovano molte famiglie sono i 2,7 milioni di persone che in Italia nel 2017 sono state addirittura costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti “La Povertà alimentare e lo spreco in Italia” presentato alla giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con un impegno anche nella solidarietà e un focus sugli ...

Estate - Coldiretti : “Al via le prime partenze con 7.4 milioni in viaggio” : partenze al via nel primo weekend dopo la fine della scuola con 7,4 milioni di italiani che scelgono di andare in vacanza a giugno. Lo dice la Coldiretti sulla base dell’analisi contenuta nel Rapporto “Le vacanze italiane nel piatto 2018” presentato al Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino. “Andare in vacanza prima dell’arrivo dell’alta stagione consente risparmi che quest’anno – ...

Coldiretti - carne : per 9 - 6 milioni di italiani griglie accese come Salvini : come il Vicepremier Matteo Salvini, sono 9,6 milioni gli italiani che colgono l’occasione dell’arrivo della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate, con una netta prevalenza della carne, al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione della Giornata nazionale della carne italiana con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

Coldiretti : anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro di 108 milioni di bambini : Arrivano anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro dei 108 milioni di bambini sfruttati nelle campagne, dal riso basmati del Vietnam all’aglio argentino fino alle rose africane. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo la Fao quasi la metà di tutto il lavoro minorile del mondo avviene in Africa con 72 milioni seguita dall’Asia con 62 ...

Agricoltura : Coldiretti Sicilia - milioni di euro stanziati e parcheggiati : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - milioni di euro già stanziati per l'Agricoltura Siciliana e mai arrivati nelle tasche degli agricoltori. A lanciare "ancora una volta" l'allarme è Coldiretti Sicilia che snocciola un elenco di misure - e di soldi - bloccati per colpa della burocrazia. Si parte dal Progr

Xylella - Coldiretti : 10 milioni di piante colpite - danni per 1 miliardo : Sono saliti a un miliardo i danni provocati dal diffondersi della Xylella fastidiosa che ha infettato circa 10 milioni di piante in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando fu data la prima segnalazione di anomali disseccamenti su un appezzamento di olivo. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione al deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia Ue da parte della Commissione europea per non aver ...

Coldiretti : 7 - 8 milioni si curano con le erbe - arriva la legge : Sono 7,8 milioni di italiani che utilizzano piante o estratti di piante per la cure o per il mantenimento del benessere psicofisico. E’ quanto afferma la Coldiretti su dati Eurispes nel sottolineare l’importanza dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della storica riforma della legge 6 gennaio 1931, n. 99, ormai vecchia di quasi 90 anni, che disciplina coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali. La nuova legge – ...

Festa della Mamma - Coldiretti Puglia : il mercato dei fiori vale 185 milioni : Nel giorno della Festa della Mamma, Coldiretti Puglia rende noto che l’offerta nazionale dei fiori per il 60% dipende da prodotti di importazione e invita a scegliere fiori a km 0, “una scelta responsabile che salva il clima dall’inquinamento determinato dalle emissioni di gas serra dovute ai lunghi trasporti che devono subire prodotti importati spesso da paesi lontani, in cui tra l’altro non sono rispettati i principi ...

1° Maggio - Coldiretti : 1 - 2 milioni a tavola in agriturismo - trionfa il souvenir gastronomico : Sono circa 1,2 milioni gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo durante il ponte del primo Maggio per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione in caso di maltempo garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti dalla quale si evidenzia un aumento del 20% rispetto allo scorso ...

25 Aprile - Coldiretti : gita fuori porta per 9 - 1 milioni di italiani : Spostamenti in giornata per la maggioranza degli italiani in viaggio con 9,1 milioni di persone che hanno scelto di fare una gita fuori porta al mare, in campagna, nei parchi o comunque nel verde, anche con il classico picnic, dentro e fuori delle città. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè per la Festa della Liberazione dalla quale si evidenzia peraltro che altri 7 milioni di italiani hanno invece colto l’occasione dei ponti di ...

Made in Italy - Coldiretti : con 832 milioni record per l’export di piante e fiori : Mai così tanti fiori, piante e bulbi Made in Italy hanno abbellito case, parchi e giardini in tutti i continenti con le esportazioni dei prodotti della floricoltura nazionale che nel 2017 segnano il record storico di quasi 832 milioni di euro con una crescita del 28,3% negli ultimi 10 anni. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat in occasione di Euroflora, la principale fiera italiana del florovivaismo in Italia. Dopo il ...

Earth Day - Coldiretti : “L’addio alle campagne costa 400 milioni l’anno” : La terra italiana sta sparendo a una velocità di 3 metri quadrati al secondo con un costo per l’agricoltura di 400 milioni di euro all’anno dovuto ai pesanti effetti dal punto di vista economico, occupazionale, ma anche ambientale. E’ quanto afferma la Coldiretti, sulla base dei dati Ispra, che per l’occasione dell’ Earth day, la Giornata mondiale della Terra, del 22 aprile proclamata dall’Onu, ha organizzato una apertura straordinaria nei ...