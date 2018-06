CLASSIFICA MOTOGP Il Mondiale piloti in vista del Gp di Catalogna 2018 | senza costanza

MotoGP - GP Catalogna 2018 : warm-up - risultati e CLASSIFICA. Andrea Dovizioso in testa! Valentino Rossi rinasce ed è terzo : Andrea Dovizioso mette subito in chiaro le cose e stampa il miglior tempo nel warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nella seconda parte del turno e ha siglato un interessante 1:39:571, ribadendo la sua candidatura al successo nella gara prevista per oggi pomeriggio. Il pilota della Ducati ha un ottimo passo, con la coppia di soft riesce a fare la differenza e può puntare in alto, ...

CLASSIFICA Motogp/ Il Mondiale piloti in vista del Gp di Catalogna 2018 (Montmelò) : Classifica Motogp: il Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio di Catalogna 2018. Marc Marquez sempre leader della graduatoria, anche prima di Montmelò.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 08:45:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultato e CLASSIFICA delle qualifiche. Pole position di Lorenzo - 3° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo si è aggiudicato la Pole position nel GP di Catalogna della MotoGP. Il pilota della Ducati scatterà dalla prima fila insieme a Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi partirà invece dalla settima posizione. GP Catalogna 2018: Griglia DI partenza E classifica QUALIFICHE 1 99 Jorge Lorenzo SPA Ducati Team Ducati 342.8 1’38.680 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1’38.746 0.066 / 0.066 3 4 ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : prove libere 2 - risultato e CLASSIFICA. Jorge Lorenzo in testa - ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati : Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultati e CLASSIFICA prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Mondiale nelle mani di Marquez - ma CLASSIFICA accorciata. Tutto ancora in gioco : Dopo il sorprendente Gran Premio del Mugello e l’ancor più sorprendente settimana di mercato piloti, il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per il secondo dei quattro appuntamenti in terra spagnola, più precisamente al Montmelò di Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Una gara che, dopo quanto successo nello scorso weekend, assume un valore ulteriore, con una classifica generale che, improvvisamente, si è riaperta, dopo che Marc Marquez ...

MotoGP - un Mondiale riaperto. La caduta di Marquez accorcia la CLASSIFICA. Dovizioso e Valentino Rossi tornano in corsa : Lo si era intuito nel corso delle prove che questa volta Marc Marquez avrebbe fatto un po’ più di fatica e così è stato. Al Mugello (Italia), sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP, lo spagnolo ha interrotto la sua serie di vittorie consecutive (3), perdendo il controllo della propria Honda alla Scarperia (curva 10), nonostante l’estremo tentativo di rimanere in sella. Stavolta il “miracolo” è riuscito a metà. ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e CLASSIFICA. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

CLASSIFICA Mondiale MotoGP 2018 dopo il Mugello : Marc Marquez al comando - Valentino Rossi a 23 punti! Dovizioso quarto : Marc Marquez rimane in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 anche al termine del GP d’Italia. La sesta tappa non ha sorriso allo spagnolo della Honda che è caduto e ha chiuso in 16esima posizione, fuori dalla zona punti, ma la leadership è sempre tra le sue mani. Valentino Rossi, grazie al terzo posto ottenuto al Mugello, sale in seconda posizione a 23 lunghezze di distacco dal Campione del Mondo. Andrea Dovizioso è quarto a 29 ...

