Classifica Mondiale Moto2 | Francesco Bagnaia in testa | +1 su Miguel Oliveira

Classifica Mondiale Moto3 : Marco Bezzecchi in testa - allungo su Di Giannantonio. Italiani davanti a tutti : Marco Bezzecchi rafforza il primo posto nella Classifica piloti del Mondiale Moto3. Il pilota della KTM, grazie al secondo posto nel GP di Catalogna, ora ha 19 punti di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e ha approfittato dello 0 di Jorge Martin. Enea Bastianini ha trionfato al Montmelò ma è soltanto quarto a 35 punti dalla vetta. Classifica Mondiale MOTO 3: Pos. Rider Bike Nation Points 1 Marco Bezzecchi KTM ITA 103 2 Fabio DI ...

Classifica MOTOGP/ Il Mondiale piloti in vista del Gp di Catalogna 2018 : senza costanza (Montmelò) : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio di Catalogna 2018. Marc Marquez sempre leader della graduatoria, anche prima di Montmelò.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:29:00 GMT)

Classifica FORMULA 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : primo Vettel - i grandi numeri di Seb (Gp Canada 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Canada 2018 a Montreal: vince Sebastian Vettel che torna in testa, Lewis Hamilton adesso dista un punto ma la Mercedes...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:44:00 GMT)

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Mondiale nelle mani di Marquez - ma Classifica accorciata. Tutto ancora in gioco : Dopo il sorprendente Gran Premio del Mugello e l’ancor più sorprendente settimana di mercato piloti, il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per il secondo dei quattro appuntamenti in terra spagnola, più precisamente al Montmelò di Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Una gara che, dopo quanto successo nello scorso weekend, assume un valore ulteriore, con una classifica generale che, improvvisamente, si è riaperta, dopo che Marc Marquez ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in testa - +17 su Ferrari dopo il GP del Canada : La Mercedes si conferma in testa alla Classifica del Mondiale costruttori F1 2018 con 17 punti di vantaggio sulla Ferrari. Le Frecce d’Argento conservano un buon margine sulle Rosse al termine del GP del Canada, vinto da Sebastian Vettel davanti a Valtteri Bottas mentre Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione davanti a Kimi Raikkon. Classifica Mondiale costruttori F1 ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel nuovo leader - +1 su Lewis Hamilton! Che sorpasso in Canada : Sebastian Vettel si è portato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018. Il tedesco della Ferrari ha vinto il GP del Canada ed è così balzato al comando superando Lewis Hamilton di un punto. Il teutonico ha sfruttato al meglio la pole position, ha dominato la gara e ha approfittato anche della deludente prova del britannico che ha chiuso in quinta posizione. I due grandi rivali si contenderanno l’iride visto che Valtteri Bottas è ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Cairoli dopo il round di Saint Jean d’Angely : La decima tappa del Mondiale 2018 di MXGP, in Francia, non ha cambiato le carte in tavola: Jeffrey Herlings ed ancora Jeffrey Herling. Doppietta dell’asso olandese della KTM che sa vincere in tutti i modi: in solitaria nella prima manche ed in rimonta nella seconda. Un mattatore questo centauro orange: quarta doppietta consecutiva, la settima stagionale, il nono successo di manche di fila ed una leadership iridata rafforzata. Sono 62 i ...

