Ciclismo – Kung si prende l’ultima tappa | ma la vittoria del Giro di Svizzera 2018 va ad

sportfair

: #Ciclismo #Tourdesuisse fuga vincente di Juul-Jensen. Kung resta in maglia gialla - MondoSportivoIT : #Ciclismo #Tourdesuisse fuga vincente di Juul-Jensen. Kung resta in maglia gialla - StraNotizie : Ciclismo, Giro della Svizzera: assolo di Jensen, Kung resta leader - VNobil : #TourDeSuisse Juul-Jensen vince a Gstaad sotto la pioggia, Colbrelli quinto in volata dietro a Matthews, Lampaert e… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Stefanvince la nonadeldi, Richie Porte amministra il vantaggio e sila corsa elvetica L’anno scorso ildi Romandia, quest’anno quello di. Richie Porte raccoglie successi e lo fa in maniera stupenda, come accaduto nella corsa a tappe elvetica. Il corridore della BMC chiude davanti a tutti in classifica generale, beffando Jakob Fuglsang e Nairo Quintana che chiudono a oltre un minuti di distacco. A vincere la nona, la cronometro di Bellinzona, è invece Stefan, che ferma sui 39’44”, precedendo Soren Andersen di diciannove secondi e Tejay Van Garderen di 23. Sestain carriera per il corridore elvetico, che chiude dunque come meglio non potrebbe la corsa di casa. L'articolosil’ultima, ma ladeldiva ad un superbo Richie Porte ...