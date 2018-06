Ciclismo | Italia in crisi nera Il vuoto dopo Nibali per le corse a tappe Cassani

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Sabato 30 giugno si svolgeranno a Darfo Boario Terme (Brescia) i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. La prova in linea maschile si correrà su un percorso di 233 km, che prevede otto giri attorno alla città. Un tracciato impegnativo caratterizzato da diversi strappi tra cui quello di Via Cornaleto, che presenta pendenze al 17% e su cui si deciderà la nuova maglia tricolore. Fabio Aru proverà a difendere il titolo, ma il percorso sembra più ...

Ciclismo - OVO Energie Tour 2018 : super sprint di Dideriksen! Vos battuta ancora - Barbara Guarischi miglior italiana : Nella quarta tappa dell’OVO Energie Tour, vince la danese Amalie Dideriksen (Boels- Bolmans), che batte allo sprint di gruppo, dopo 134 km, una immensa olandese Marianne Vos (WaowDeals) al suo terzo podio senza vittorie: una scena che ormai in questi giorni ci stiamo abituando a vedere. Chiude terza Lotta Lepisto (FIN/ Cervelo-Bigla) si risveglia dopo tre tappe anonime. migliore delle italiane Barbara Guaraschi (ITA/ Virtu Cycling) che sul ...

Ciclismo - Giovanni Visconti e altri corridori italiani pronti a cambiare squadra : I mesi di giugno e luglio sono cruciali nel mondo del Ciclismo non solo per le corse che si svolgono ma anche per le tante trattative di mercato che si intrecciano e si concludono in questo periodo. I cambi di squadra per il 2019 potranno essere annunciati ufficialmente solo a partire dal 1° di agosto, ma è in realta' ora che le negoziazioni vivono i loro momenti chiave. Tra i corridori che sono vicini a cambiare formazione ci sono anche diversi ...

Ciclismo – Il Giro d’Italia si posticipa : svelato il calendario World Tour 2019 : L’Uci ha reso noto il calendario World Tour 2019: il Giro d’Italia si posticipa di una settimana Tante ancora le emozioni che la stagione 2018 di Ciclismo deve regalare a tutti gli appassionati delle 2 ruote. Dopo il Giro d’Italia, vinto da un eccellente Chris Froome, i corridori si preparano adesso per disputare una nuova edizione del Tour de France. Intanto, l’Uci pensa già al futuro e proprio nelle ultime ore è stato ...

Calendario Ciclismo 2019 : tutte le gare e le date della stagione. Il Giro d’Italia inizierà più tardi : La UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, ha diramato il Calendario della stagione 2019. Nella giornata di ieri, infatti, a Ginevra, si è tenuto il Professional Cycling Council, occasione utile per stilare il programma di appuntamenti del prossimo anno. La nuova stagione durerà nove mesi, dalla seconda metà di gennaio fino alla fine di ottobre, con 37 eventi che si disputeranno in 18 paesi e 4 continenti. Uno dei cambi principali ...

Ciclismo – Giro d’Italia di Handbike : a Cassino in scena la seconda tappa : Il Giro d’Italia di Handbike giunge alla sua seconda tappa, a Cassino la frazione in scena il 17 giugno Dove storia, bellezze artistiche e naturali s’incontrano c’è Cassino che ospita domenica 17 giugno 2018 la seconda tappa del Giro d’Italia di Handbike. I circa 70 Handbikers iscritti gareggeranno su un circuito di quasi 5 chilometri che si sviluppa per metà nel centro di Cassino mentre l’altra metà ripercorre parte della salita per la ...

Ciclismo - Giro d'Italia U23 Bennet in volata a Pergine Valsugana. Osorio torna in rosa : Dopo due giornate sulle ripide salite delle Alpi e in attesa di altrettante scalate prima della crono finale, la sesta tappa della più importante corsa per dilettanti al mondo, sembrava un'utile ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Tanti giovani al maschile - ci sono le stelle al femminile : Selezioni differenti per quanto riguarda Davide Cassani e Dino Salvoldi per i prossimi Giochi del Mediterraneo, che scatteranno il 22 giugno in quel di Tarragona e vedranno a via quattro prove per il Ciclismo su strada (prova in linea e a cronometro sia per gli uomini che per le donne). Se al maschile ci sarà una squadra davvero giovanissima, al femminile spazio ai pezzi da novanta. Andiamo a scoprire i convocati ...

Ciclismo - il Team Colpack diventerà Continental nel 2019! La formazione italiana farà il salto tra i professionisti : Arriva una buona notizia per il Ciclismo italiano: il Team Colpack nel 2019 diventerà una squadra Continetal. Questo significa che dalla prossima stagione la formazione di Giuseppe Colleoni farà il salto di categoria e dall’attuale livello Under 23 passerà tra i professionisti. Un risultato importante per il nostro movimento, che potrà così avere una squadra in più a rappresentarlo nelle grandi corse e sarà quindi un’ulteriore spinta per far ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : saltano le prove a cronometro! Non c’è la sede - rinvio a luglio? : Gravi problemi organizzativi per i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Le prove a cronometro maschile e femminile, che si sarebbero dovute svolgere a fine giugno, sono state rinviate per mancanza di una sede. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si sono trovati degli organizzatori disponibili ad ospitare le gare e l’unica opzione sul piatto, quella di Feltre, è saltata nelle ultime ore. Una situazione davvero spiacevole per tutto il ...

OVO Energy Women’s Tour 2018 : il top del Ciclismo al femminile vola in Gran Bretagna - l’Italia punta su Longo Borghini : Quinta edizione per una delle gare che sta prendendo sempre più il largo nel panorama del ciclismo a livello femminile: l’OVO Energy Women’s Tour. Fino ad oggi solo vincitrici di livello stellare per la corsa a tappe britannica: dalla Cannibale Marianne Vos, passando per la teutonica Lisa Brennauer, per finire con l’ex campionessa del Mondo Elizabeth Deignan e la polacca Katerzyna Niewiadoma. Si parte domani, mentre ...