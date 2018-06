Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il percorso di Darfo Boario Terme ai Raggi X. Lo strappo di Via Cornaleto a fare la differenza : Tra pochi giorni, precisamente sabato 30 giugno, si andrà a caccia del successore di Fabio Aru: si disputano a Darfo Boario Terme i Campionati Italiani 2018 per quanto riguarda i professionisti, dove verrà assegnata la nuova maglia tricolore. Andiamo a scoprire il percorso, che è simile a quello visto nel 2016 quando trionfò in solitaria Giacomo Nizzolo, ai Raggi X. Aumenta il chilometRaggio rispetto a due anni fa: saranno ben 233.8 chilometri ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Sabato 30 giugno si svolgeranno a Darfo Boario Terme (Brescia) i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. La prova in linea maschile si correrà su un percorso di 233 km, che prevede otto giri attorno alla città. Un tracciato impegnativo caratterizzato da diversi strappi tra cui quello di Via Cornaleto, che presenta pendenze al 17% e su cui si deciderà la nuova maglia tricolore. Fabio Aru proverà a difendere il titolo, ma il percorso sembra più ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : saltano le prove a cronometro! Non c’è la sede - rinvio a luglio? : Gravi problemi organizzativi per i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Le prove a cronometro maschile e femminile, che si sarebbero dovute svolgere a fine giugno, sono state rinviate per mancanza di una sede. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si sono trovati degli organizzatori disponibili ad ospitare le gare e l’unica opzione sul piatto, quella di Feltre, è saltata nelle ultime ore. Una situazione davvero spiacevole per tutto il ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il percorso della prova in linea al maschile in quel di Darfo Boario Terme : Siamo in pieno clima Giro d’Italia, con la Corsa Rosa numero 101 che è nella sua seconda settimana, pronta ad assegnare il Trofeo Senza Fine. Si inizia a pensare però anche agli obiettivi estivi: come di consueto il primo, sul finale del mese di giugno, è la maglia tricolore. Il prossimo 30 giugno si disputerà infatti a Darfo Boario Terme il Campionato Italiano di Ciclismo per quanto riguarda la prova in linea al maschile: andiamo a ...

Ciclismo : Montichiari sarà la città per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 : L’UEC ha deciso che la città di Montichiari ospiterà i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, in programma dal 21 al 26 agosto Si svolgeranno in Italia, al Velodromo di Montichiari, i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, dal 21 al 26 agosto, subito dopo i mondiali Juniores previsti dal 12 al 18 agosto ad Aigle, in Svizzera. Lo ha deciso l’UEC nei giorni scorsi, accogliendo la proposta dell’Italia. “Non c’erano altre ...