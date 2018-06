Christian Vieri e la «Bobo dance» a Parigi con Costanza Caracciolo : e scoppia la mania : «The Bobo dance continues in Paris with Coco @costy_ Caracciolo #bobo dance» . Con l'estate ormai alle porte ecco esplodere la Bobo Dance di Christian Vieri . L'ex...

Costanza Caracciolo e Christian Vieri genitori in autunno : Costanza Caracciolo sarebbe al quinto mese di gravidanza. La ex Velina di Striscia la notizia, secondo quanto riferisce Spy nel numero in edicola venerdì 1 giugno, sarebbe in dolce attesa e avrebbe organizzato una serata tra amiche per comunicare la lieta novella. La notizia che Costanza e Christian Vieri sarebbero diventati genitori in autunno era già circolata nei giorni scorsi quando a Portofino lei era stata paparazzata con un pancino che ...